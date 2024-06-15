Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Bir döneme damga vurmuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Bir döneme damga vurmuştu

'I Try' ve 'Angel of the Night' gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Angela Bofill hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının arkadaşı ve menajeri Rich Engel, Bofill'in Perşembe günü ölmesinin ardından Cuma günü Facebook sayfasında yayınladığı gönderiyle onun ölümünü duyurdu.

Engel, “Sevgili dostum Angie adına, 13 Haziran sabahında vefat ettiğini duyduğum için üzülüyorum” diye yazdı.

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Engel, cenaze töreninin 28 Haziran'da saat 13:00'te Valejo, Kaliforniya'daki St. Dominick Kilisesi'nde yapılacağını duyurdu.

2 Mayıs 1954'te Brooklyn'de doğan Küba ve Porto Riko kökenli Amerikalı şarkıcı, Bronx'ta büyüdü ve Manhattan Müzik Okulu'nda eğitim görmeden önce lisede NYC'nin All City Korosu'nda şarkı söyledi.

Bofill, 'This Time I'll Be Sweeter', 'Under the Moon and Over the Sky' ve 'For the Love of You' gibi şarkılarla tanınıyordu.

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1984'te En İyi R&B/Soul Kadın Sanatçı dalında Amerikan Müzik Ödülü'ne aday gösterildi ve 2023'te Kadın Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne alındı.

Komedyen Loni Love da ölümünden sonra Bofill'e saygı duruşunda bulundu. Cuma günü X'te "Angela Bofill'in vefatını duyduğuma üzüldüm" diye yazdı ve şunu ekledi: Harika müzik için teşekkür ederim. Şimdi dinlen Angela.

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