Ünlü tenisçi raketi yamulana kadar fileyi darbetti

Avustralya Açık 2025’in ilk turunda Rus tenisçi Daniil Medvedev, dünya sıralamasında 418. olan Taylandlı Kasidit Samrej’e karşı zor bir mücadele verdi. Üç kez Melbourne finalisti olan Medvedev, üçüncü sette geri düştüğü sırada raketini filedeki kameraya vurarak kırdı ve bu hareketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Samrej, kariyerinin ilk Grand Slam maçında tarihi bir galibiyete çok yaklaşmıştı. Ancak fiziksel yorgunluk belirtileri göstermeye başlayınca Medvedev oyunun kontrolünü yeniden ele geçirdi ve maçı 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2'lik setlerle kazandı. Bu sonuçla Medvedev, Melbourne'deki üst üste dördüncü beş setlik maçını tamamlamış oldu.

Maç sonrası Medvedev, "Daha fazla tenis oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum, bu yüzden bir buçuk saatlik bir maç yerine üç saat oynuyorum," diyerek galibiyetini esprili bir şekilde değerlendirdi.

Camera 1️⃣-0️⃣ Racquet



Daniil Medvedev couldn’t believe just how strong the net camera was! ????#AusOpen pic.twitter.com/Sbbx3SmHve — Eurosport (@eurosport) January 14, 2025

KAMERA KRİZİ VE TEPKİLER

İkinci sette koçuna bağırmaya başlayan Medvedev, üçüncü sette bir topun fileye çarpmasının ardından öfkesini kontrol edemeyerek kamerayı defalarca vurdu. Kamera anında devre dışı kalırken, kırılan parçalar bir top toplayıcı tarafından temizlendi.

Medvedev’in bu hareketi spor camiasında tartışmalara yol açtı. Bazı yorumcular oyuncunun duygusal kontrol eksikliğini eleştirirken, diğerleri onun sahada ne kadar tutkulu olduğuna dikkat çekti.

DİĞER MAÇLARDA NELER OLDU?

Fransız veteran Gael Monfils, vatandaşı Giovanni Mpetshi Perricard’a karşı oynadığı beş setlik maçı kazanarak ikinci tura yükseldi. Monfils, "Yaş sadece bir sayı. Ancak yarın sabah kendimi 48 yaşında hissedeceğim," diyerek mizahi bir yorum yaptı.

Dördüncü sıradan turnuvaya katılan Taylor Fritz ise Jenson Brooksby karşısında kolay bir galibiyet alarak 6-2, 6-0, 6-3'lük setlerle ikinci tura yükseldi.