Utanç verici tabloyla dünya birincisi olduk! Tam 200 kilo be kardeşim...

Türkiye ekmek tüketiminde dünyada ilk sıraya yerleşti. Nüfusa göre ortalama ekmek tüketiminde Türkiye birinci sırada yer aldı.

En çok ekmek tüketen ülkeler raporuna göre, Türkiye ekmek tüketiminde tüm ülkeleri sollayarak zirveye oturdu…

World of Statistics tarafından yayınlanan ekmek tüketim verilerine göre, yıllık kişi başı ekmek tüketimi dünya genelinde büyük farklılıklar gösterdi.

Yayımlanan rapora göre; Türkiye, 199.6 kg ile listede açık ara lider konumda yer aldı. Türkiye’yi 131,1 kg ekmek ile Bulgaristan ve 88 kg ile Ukrayna takip etti.



Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber, vatandaşın ihtiyaçları da değişti. Yükselen enflasyonla beraber alım gücü zayıfladı. Bununla beraber enflasyon karışışında eriyen maaşlar, yetersiz kaldı.

Vatandaş temel gıda ihtiyaçlarında değişikliğe gitti. Tarım ve turizm ülkesi olan 3 tarafı denizlerle çevrili yurdumuzda vatandaş, ne etten ne sütten ne de balıktan faydalanır oldu. Bunun yerine ekmeği tercih ederek daha doyurucu ve uzun süre tok tutan besinlere yöneldi.

EKMEK TÜKETİMİ HER YIL ARTIYOR

Türkiye’nin ekmek tüketimi, ekonomik nedenlerle her sene daha da artıyor. Vatandaş alım gücünü her gün kaybetti. Et ve süt ürünlerine erişim her gün daha da zorlaştı.

Bir sene de bile ekmek tüketiminin hızla artığı Türkiye’de sağlıklı beslenmek artık sadece hayal oldu. 15 Nisan 2023’te yayınlanan Little Ranking verilerine göre ise Türkiye, 170 kg. ile dünyada en çok ekmeğin tüketildiği ülkeler arasında birinci sıraya yerleşmişti.

World of Statistics son yapılan araştırmada bu rakam kişi başına yıllık ortalama 199.6 kg oldu. Türkiye’nin ekmek tüketimine yönelik Kasım 2022’de açıklanan verilere göre tüketilen ekmek miktarı ise 120 kg.

ETLER SADECE VİTRİNİ SÜSLEDİ

Temel gıda ürünlerinden her gün uzaklaşan vatandaş, artık et ve et ürünlerini sadece vitrinden izler oldu. Et, kıyma ve peynir ürünler artık vatandaşın lüksü oldu. Bunların yerine vatandaş ekmek alımlarını çoğaltarak karnını doyurmaya çalıştı.

OECD verilerine göre ise Türkiye, 2022’de dana eti ve kıyma tüketim ortalaması olan 9.9 kilogram ile üye ülkeler arasında 15’inci sırada yer aldı. Et tüketiminde Paraguay, Yeni Zelanda, Güney Afrika gibi ülkeler ise Türkiye’yi geçti.