Uzay kapsülünde neler oluyor: Gizemli sesler panik yarattı

Uzay kapsülünden gelen gizemli sesler, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmiş olan ve mürettebatsız bir şekilde dünyaya dönmesi beklenen uzay aracı hakkında ciddi endişelere neden oldu.

Tekrarlayan titreşimler, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki Görev Kontrol Merkezi'ne bunun nedenini bilmediğini söyleyen NASA astronotu Butch Wilmore'u şaşkına çevirdi.

Olay Wilmore'un, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki Görev Kontrol Merkezi'ne "Starliner hakkında bir sorum var. Hoparlörden garip bir ses geliyor... Neyin ses çıkardığını bilmiyorum." mesajıyla patlak verdi.

Wilmore, istasyon ile uzay aracı arasındaki bağlantıda gürültüye neden olan bir tuhaflık olup olmadığından veya başka bir şeyden emin olmadığını söyledi. Houston'daki uçuş kontrolörlerinden uzay aracının içindeki sesi dinleyip dinleyemeyeceklerini sordu. Birkaç dakika sonra, Görev Kontrol, Starliner'ın içindeki sesi dinlemek için "hardline" üzerinden bağlandıklarını telsizle bildirdi; Starliner şu anda yaklaşık üç aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı duruyor.

Wilmore'un Görev Kontrol Merkezi'yle yaptığı konuşma, Michigan'da yaşayan bir meteorolog olan Rob Dale tarafından kaydedildi. Kayıtta söz konusu "gizemli ses" duyuluyor.

There are several noises I'd prefer not to hear inside my spaceship, including this one that @Boeing Starliner is now making. pic.twitter.com/NMMPMo5dtt