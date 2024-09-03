Uzay kapsülünde neler oluyor: Gizemli sesler panik yarattı

Uzay kapsülünden gelen gizemli sesler, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmiş olan ve mürettebatsız bir şekilde dünyaya dönmesi beklenen uzay aracı hakkında ciddi endişelere neden oldu.

Tekrarlayan titreşimler, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki Görev Kontrol Merkezi'ne bunun nedenini bilmediğini söyleyen NASA astronotu Butch Wilmore'u şaşkına çevirdi.

Olay Wilmore'un, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki Görev Kontrol Merkezi'ne "Starliner hakkında bir sorum var. Hoparlörden garip bir ses geliyor... Neyin ses çıkardığını bilmiyorum." mesajıyla patlak verdi.

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Wilmore, istasyon ile uzay aracı arasındaki bağlantıda gürültüye neden olan bir tuhaflık olup olmadığından veya başka bir şeyden emin olmadığını söyledi. Houston'daki uçuş kontrolörlerinden uzay aracının içindeki sesi dinleyip dinleyemeyeceklerini sordu. Birkaç dakika sonra, Görev Kontrol, Starliner'ın içindeki sesi dinlemek için "hardline" üzerinden bağlandıklarını telsizle bildirdi; Starliner şu anda yaklaşık üç aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı duruyor.

Wilmore'un Görev Kontrol Merkezi'yle yaptığı konuşma, Michigan'da yaşayan bir meteorolog olan Rob Dale tarafından kaydedildi. Kayıtta söz konusu "gizemli ses" duyuluyor.

There are several noises I'd prefer not to hear inside my spaceship, including this one that @Boeing Starliner is now making. pic.twitter.com/NMMPMo5dtt — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 1, 2024

Astronotların uzayda zaman zaman bu tür tuhaflıklar denk geldikleri biliniyor. Örneğin, Çin'in 2003'teki ilk insanlı uzay uçuşu sırasında, astronot Yang Liwei yörüngedeyken tahta bir çekiçle vurulan demir bir kovaya benzeyen bir ses duyduğunu söyledi. Daha sonra, bilim insanları sesin uzay aracının iç ve dış duvarları arasındaki basınç farkından kaynaklanan küçük deformasyonlardan kaynaklandığını fark ettiler.

Bazı uzmanlar Wilmore'un bu hafta sonu ihbar ettiği "sonar benzeri" seslerin zararsız bir nedeni olabileceği açıkladılar. Fakat Boeing ve NASA'nın Starliner'ın ilk mürettebatlı uçuşunda yaşadığı zorluklar, uçuş sırasında önemli helyum sızıntıları ve bozulan iticileri göz önünde bulunduran diğer uzmanlar duyulan garip seslerin büyük bir probleme işaret edebileceğinin altını çizdi.

NASA Pazartesi günü garip sesler hakkında "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda NASA astronotu Butch Wilmore tarafından duyulan Boeing'in Starliner uzay aracının hoparlöründen gelen titreşimli ses durdu. Hoparlörden gelen geri bildirim, uzay istasyonu ve Starliner arasındaki bir ses yapılandırmasının sonucuydu. Uzay istasyonunun ses sistemi karmaşıktır, birden fazla uzay aracının ve modülün birbirine bağlanmasına izin verir ve gürültü ve geri bildirim yaşamak yaygındır" açıklamasında bulunsa da NASA'nın bugüne kadar pek çok olayı önce inkar edip sonra kabullenmesinden dolayı tedirginlik dinmiş değil.

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NASA bir hafta önce, Starliner'ın uçabilirliğiyle ilgili belirsizlik nedeniyle, Wilmore ve Suni Williams'tan oluşan orijinal mürettebatı olmadan eve döneceğini duyurdu.

Starliner'ın 6 Eylül Cuma günü otonom olarak Dünya'ya geri dönmesi bekleniyor. Kampsülün mürettebatları olan Wilmore ve Williams'uın ise önümüzdeki Şubat ayında, Crew Dragon uzay aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor.