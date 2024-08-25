Uzayda mahsur kalan astronotların nasıl döneceği ortaya çıktı. NASA açıkladı

Boeing’in uzay aracı Starliner’ın resmi onay alabilmesi için yapılan testler kapsamında iki astronot 6 Haziran’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitti. Ancak uzay aracının istasyona kenetlenmesi sırasında yaşanan teknik sorunlar 2 astronotun uzayda aylardır mahsur kalmasına neden oldu. Astronotların şubat ayına kadar uzayda kalacağı açıklandı. Astronotları kurtarmak için çalışmalarını yürüten NASA’dan yeni açıklama geldi.

NASA, şubat ayına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan astronotların Dünya’ya nasıl döneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada astronotların Space X’in Dragon uçuşu ile getirileceğini duyurdu.

Teknik sorunları devam eden Starliner ise Dünya’ya mürettebatsız dönecek. NASA yöneticisi Bill Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uzay uçuşu, en güvenli ve en rutin haliyle bile risklidir ve bir test uçuşu doğası gereği ne güvenlidir ne de rutindir. Bu nedenle Butch ve Suni'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutma ve Boeing Starliner'ı mürettebatsız olarak eve getirme kararı, güvenliğe olan bağlılığın bir sonucudur."

Ünlü uçak firması Boeing, Space X’e rakip olacak bir uzay aracı geliştirmek için yürüttüğü Staliner programından yaşanan teknik sorunlar nedeniyle 1,6 milyar dolar zarar etti.

NASA'nın Boeing ile güveni nasıl yeniden inşa etmeyi planladığına dair bir soruya yanıt olarak, NASA'nın ortak yöneticisi Jim Free şöyle cevap verdi:

"Bunun bir güven sorunu olduğunu düşünmüyorum. Güveni yeniden inşa ettiğimizi düşünmüyorum. Bence verilere bakıyoruz ve verileri ve oradaki belirsizliği Boeing'den farklı görüyoruz. Bu bir güven meselesi değil. Dengelememiz gereken şey teknik uzmanlığımız ve deneyimimiz."