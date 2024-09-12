Uzayda ilk sivil yürüyüş. Parayı veren düdüğü çaldı

Raporlar, tüm mürettebatın uzay boşluğuna maruz kaldığını, ancak yalnızca Jared Isaacman ve SpaceX mühendisi Sarah Gillis'in kapsülden çıktığını ortaya koyuyor. Tarihi gelişme beş günlük özel uzay görevinin 3. gününde gerçekleşti.

Uzayı ilk kez gören Isaacman, mürettebata, "SpaceX, evde yapmamız gereken çok iş var, ancak buradan bakıldığında mükemmel bir dünya gibi görünüyor" mesajı gönderdi. Tarihi uzay yürüyüşü, uzay aracının kapağı fırlatıldıktan sonra ilk kez açıldıktan sonra yaklaşık 10:50 GMT'de başlayarak yaklaşık iki buçuk saat ertelenmişti.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!



“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k — Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024

Isaacman uzayın sonsuz uçurumuna ilk adımını attığında, uzayda hareket kabiliyetini test etmek için daha önce ezberlediği uzuv hareketlerine başladı. Isaacman uzaya tanık olduktan birkaç dakika sonra, özel SpaceX uzay giysisinin dayanıklılığını test etmek için benzer hareketleri tekrarlayan Gillis tarafından değiştirildi. Isaacman ve Gillis, kapsüle bağlı 12 fitlik bir iple emniyete alınan ambarın dışına çıkan tek ekip üyeleriydi.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

Dört kişilik mürettebat, basınç farkları nedeniyle aşırı durumlarda ölümcül olabilen akut hareket hastalığı gibi ciddi semptomlar yaşamadı. Uzay yürüyüşünün bir parçası olarak mürettebat, uzay aracı ile Space X'in Starlink uydu takımyıldızı arasındaki uydular arası lazer iletişimi gibi bir dizi deneyi tamamladı.