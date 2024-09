Uzayda ilk sivil yürüyüş. Parayı veren düdüğü çaldı

Raporlar, tüm mürettebatın uzay boşluğuna maruz kaldığını, ancak yalnızca Jared Isaacman ve SpaceX mühendisi Sarah Gillis'in kapsülden çıktığını ortaya koyuyor. Tarihi gelişme beş günlük özel uzay görevinin 3. gününde gerçekleşti.

Uzayı ilk kez gören Isaacman, mürettebata, "SpaceX, evde yapmamız gereken çok iş var, ancak buradan bakıldığında mükemmel bir dünya gibi görünüyor" mesajı gönderdi. Tarihi uzay yürüyüşü, uzay aracının kapağı fırlatıldıktan sonra ilk kez açıldıktan sonra yaklaşık 10:50 GMT'de başlayarak yaklaşık iki buçuk saat ertelenmişti.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!



“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k