Uzayda ilk sivil yürüyüş. Parayı veren düdüğü çaldı

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Uzayda ilk sivil yürüyüş. Parayı veren düdüğü çaldı

Spacex'in Polaris Dawn adlı aracı, uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Teknoloji milyarderi Jared Isaacman liderliğindeki dört kişilik sivil ekip, Isaacman ve Gillis'in yaklaşık 20 dakika boyunca uzay aracının dışına çıkmasıyla yaklaşık iki saat süren ilk ticari uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

Raporlar, tüm mürettebatın uzay boşluğuna maruz kaldığını, ancak yalnızca Jared Isaacman ve SpaceX mühendisi Sarah Gillis'in kapsülden çıktığını ortaya koyuyor. Tarihi gelişme beş günlük özel uzay görevinin 3. gününde gerçekleşti.

Uzayı ilk kez gören Isaacman, mürettebata, "SpaceX, evde yapmamız gereken çok iş var, ancak buradan bakıldığında mükemmel bir dünya gibi görünüyor" mesajı gönderdi. Tarihi uzay yürüyüşü, uzay aracının kapağı fırlatıldıktan sonra ilk kez açıldıktan sonra yaklaşık 10:50 GMT'de başlayarak yaklaşık iki buçuk saat ertelenmişti.

Isaacman uzayın sonsuz uçurumuna ilk adımını attığında, uzayda hareket kabiliyetini test etmek için daha önce ezberlediği uzuv hareketlerine başladı. Isaacman uzaya tanık olduktan birkaç dakika sonra, özel SpaceX uzay giysisinin dayanıklılığını test etmek için benzer hareketleri tekrarlayan Gillis tarafından değiştirildi. Isaacman ve Gillis, kapsüle bağlı 12 fitlik bir iple emniyete alınan ambarın dışına çıkan tek ekip üyeleriydi.

Dört kişilik mürettebat, basınç farkları nedeniyle aşırı durumlarda ölümcül olabilen akut hareket hastalığı gibi ciddi semptomlar yaşamadı. Uzay yürüyüşünün bir parçası olarak mürettebat, uzay aracı ile Space X'in Starlink uydu takımyıldızı arasındaki uydular arası lazer iletişimi gibi bir dizi deneyi tamamladı.

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