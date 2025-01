Yeni tercih; Alanı küçük fonksiyonu büyük konut

İzmir’de Eren Yardımcı Mimarlık Bürosu’nun sahibi Eren Yardımcı, mimaride yeni trendleri değerlendirdi.

Yardımcı, mimarinin sürekli değişen talepler doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Eren Yardımcı, son yıllarda evlerin metrekarelerinde küçülme yaşanırken fonksiyonel olarak geliştiğini kaydetti.

Eren Yardımcı, önceden insanların apartmanlarda, yüksek binalarda oturmak istediğini ancak artık bunun değiştiğini belirterek şunları söyledi:

“Bundan 5 sene önce daha çok villa siteleri ilgi görmeye başladı. Bunun üzerine Yarımada bölgesi çok değerlenmeye başladı. Daha sonra butik işler artmaya başladı. İnsanlar arsalarını alıyor ve site içi villa yerine kendilerine ait villa yaptırmayı istiyor. Kendine ait parseller alınmaya başlanınca mekanlar da daha küçüldü. Yaptığımız binanın metrekaresi küçüldü ama oraya yaşam için birçok fonksiyonun eklenmesi gerekti. Açık mutfaklar daha tercih edildi. Mutfaklar tüm ev halkına açıldı. İşlev değiştiren mekanlar tercih edilmeye başlandı. Sadece konutta değil sanayi yapılarında geçerli hale geldi. Bunun haricinde enerji tasarrufu çok kıymetli oldu. Bunun için özel çalışmalar gerçekleştirilmeye başladı.”

Mimari tasarım sürecine ilişkin de bulgu varan Mimar Eren Yardımcı, “Müşterilerimizin geneli bize tavsiye üzerine geliyor. Bir iş geldiğinde müşterimizle vakit geçirmeye özen gösteriyorum. Onun yaşam tarzını anlamaya çalışıyorum. Onun hobileri neler, nelere dikkat ediyor gibi şeylere dikkat ediyoruz. Bu iletişim sonrasından müşterinin kendisinin bile fak etmediği ve ilerde işine yarayacak bir sürü detay çıkabiliyor” dedi.

Eren Yardımcı, şöyle devam etti:

“Bu tanıma sürecinden sonra binanın yeriyle ilgili analizler yapıyoruz. Zemin etütlerini hemen başlatıyoruz. Projelerin onayı alındıktan sonra hemen 3 boyut çalışmasına başlıyoruz. Müşteriye yüzde 99'a yakın bitmiş halini gösteriyoruz. Bu işleri 15 yıldır beraber olduğumuz ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Taslak aşamasında elektrik ve statik her şey çözülmüş oluyor. Belediye aşaması başlıyor. Daha sonra iç dizayna geçiyoruz. Ruhsatımız çıktıktan sonra her şeyimiz hazır oluyor. Sonra inşaat aşaması başlıyor. İnşaat da yaptığımız için her detaya vakıf oluyoruz. Burada da iyi bir ekibimiz var. Kişi, inşaatı kendi yaptırmak isterse yine her aşamasını kontrol ediyoruz. Ama biz daha çok anahtar teslimine kadar tüm aşamalarıyla işi almayı tercih ediyoruz. Yaptığımız işler arasında villa, konut, sanayi ve AVM tarzı farklı alanlar var.”

Mimar olarak, müşterinin memnuniyetinin esas olduğuna vurgu yapan Eren Yardımcı, “Bu bağlamda müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onlara özel tasarım yapıyoruz. Türkiye'de hayali gerçekleştirmek zordur çünkü yönetmelik çok fazla engel getiriyor ama kişinin hayalini o yönetmelikle öyle bir birleştiriyoruz ki yine müşterinin isteğine dönüşüyor. Sonunda müşteri bizden memnun ayrılıyor çünkü biz bunu çok önemsiyoruz” diye konuştu.