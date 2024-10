Yeniçağ Gazetesi: 136 liradan verdikleri et markette 550 lira!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

'ESK'NIN İTHAL ETLERİ İLE BÜYÜK VURGUN DÖNÜYOR'

CHP'li Öztürkmen, domuz eti skandalının yeni boyutunu açıkladı: ESK 136 TL'ye ithal ettiği etler 550 TL'ye tüketiciye satılıyor. Öztürkmen, ESK'nın ucuz ithal etlerinin bu köfteciye de gittiğini belirterek, "Bu firmanın diğer tedarikçileri kimlerdir? Bu tedarikçilerin hangi AKP'li siyasetçiler ve eski bakanla ilişkisi vardır" diye sordu

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti çıktığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. "Domuz eti olayının derinlerinde daha büyük bir skandal yatıyor" diyen Öztürkmen, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithal etleri üzerinden büyük bir vurgun çarkı işlediğini ileri sürdü. Öztürkmen, ESK'nın ucuz ithal etlerinin bu köfteciye de gittiğini belirterek, "Bu firmanın diğer tedarikçileri kimlerdir? Bu tedarikçilerin hangi AKP'li siyasetçiler ve eski bakanla ilişkisi vardır" diye sordu. CHP Milletvekili Öztürkmen "Bir avuç et baronu milyon dolarlar kazanacak diye, devlet eliyle 136 TL'ye (4 dolar) ithal edilen büyükbaş hayvanlar, vatandaşın sofrasına et olarak en ucuz haliyle (kuşbaşı) ortalama 550 TL'den ulaşıyor. Sektörde işini dürüstçe yapan işletmeler, bu rant düzeni ortadan kaldırıldığında, vatandaşın 230-250 TL'ye et alabileceğini ısrarla belirtiyor. Yani bugünkünün yarı fiyatına" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ünlü bir köfte zincirinin ürünlerinde domuz eti çıktığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Öztürkmen, şunları söyledi: "Ünlü bir köfte zincirinin Ankara mağazalarından alınan numunelerde domuz eti çıkması kamuoyunda tartışma yarattı. Tarım Bakanlığı'nın inceleme raporlarına karşı köfteciden tatmin edici bir yanıt yapılamadı. Türkiye çapında 280 şubesi bulunan ve her gün on binlerce insanımızın yemek yediği bir işletmede yaşananlar vatandaşlarımızda ‘Ne yiyip içiyoruz, kime güveneceğiz' endişesi iyice arttı. Öte yandan taklit ve tağşiş olayının derinlerinde daha büyük bir skandal yatıyor. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithal etleri üzerinden büyük bir vurgun çarkı işliyor. "Vatandaş ucuz et yiyecek' propagandasıyla düğmesine basılan et ithalatı, et fiyatlarını düşürmediği gibi et baronlarının kasasını dolduruyor. ESK'nın kilosu 4 dolara (136 TL) ithal ettiği canlı hayvanlar, soframıza en ucuz haliyle 550 TL'ye geliyor. Kurulan vurgun çarkıyla, aradaki yüzde 300'lük kâr et baronlarının cebine inerken vatandaş yine kasabın, marketin önünden geçemiyor. Karkas et simsarları da ESK'dan kilosu ortalama 250 TL'den topladıkları onlarca TIR eti, vatandaşa ucuz fiyatla satmak yerine, el altından et tüccarlarına dağıtıyor. İşini dürüstçe yapan firmalar durumdan hem şikayetçi hem mağdur. ESK, ithal hayvan ve etleri hangi büyük firmalara verdiğini sar gibi saklarken, Rekabet Kurumu da mercek altındaki 11 firmayı henüz açıklamadı.

İthal etleri paylaşan firmaların AKP'li siyasetçi ve eski bakanlarla ilişkileri konuşuluyor. Üç ay önce bu ithal et çarkıyla ilgili hem Et ve Süt Kurumu'na (ESK) hem de bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorular yöneltmiş, açıklama yapmaya çağırmıştık. Onlar da ölü taklidi yaparak sorularımızı yanıtsız bıraktılar.

“ET BARONU 10 FİRMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?”

CHP'li Öztürkmen "ESK'nın vermediği bilgileri biz sektör içinde yaptığımız araştırmalar sonucunda öğreniyoruz" diyerek şunları söyledi: Edindiğimiz bilgilere göre seçili bazı zincir mağaza ve marketlere devasa oranlarda ithal et verilmiş. Etler bazılarına direkt ESK tarafından verilirken, bazılarına da aracı tedarikçi firmalar tarafından verilmiş. 2024 yılının ilk ayları içinde bazı market ve işletmelere verilen ithal et miktarları şöyle:-Köfteci Yusuf. 57 TIR -Happy Center: 38 TIR-Namet: 21 TIR-Onur Market: 18 TIRdan Et: 15 TIR-Kim Market: 15 TIR. TIR'ların 21 ile 25 ton arasında et taşıyabildiği düşünüldüğünde, oranın büyüklüğü ortaya çıkıyor. Yani binlerce ton ithal et alan firmalar var. Küçük işletmeler ESK'dan et alamamaktan yakınırken, bazı firmalara yüzlerce ton ithal ucuz et gidiyor. Peki devlet bu etlerin akıbetini nasıl takip ediyor? Ya da takip ediyor mu? Sektör içinden aldığımız bilgiye göre hayır. ESK dağıttığı canlı hayvan ve etin akıbetinden habersiz. Ya da habersizmiş gibi davranıyor. Kimseyi ya da hiçbir firmayı suçlamıyoruz, yalnızca vatandaşın ucuz et yeme hakkını korumak için bu işin başındaki kurumları şeffaf ve açık davranmaya davet ediyoruz Görüldüğü gibi ithal etlerin gittiği büyük şirketlerin başında malum köfte zinciri bulunuyor. İthal et kıyağı çekilen bu köfte zincirinin diğer tedarikçileri kimler? İçinde domuz eti çıkan etler hangi tedarikçiden geldi? Bursa merkezli olduğu düşünülen bu tedarikçinin hangi AKP'li siyasetçiler ve eski bakanla ilişkisi var? Bu et tedarikçilerine kamu bankalarından ne kadar kredi sağlandı? Köfte zinciri dışında ESK'nın getirdiği ucuz ithal etler üzerinden milyon dolarlar kazanan diğer 10 firma ne zaman açıklanacak? Daha önemlisi, Türk hayvancılığına, yerli üreticimize büyük darbe indiren et ithalatı politikasını bir an önce terk ederek, yerli hayvancılığı ve üreticilerimizi korumak öncelikli politika olmalı. Tahminlere göre, yılın ilk dört ayında ithal et ve canlı hayvana 1 milyar dolar, yani yaklaşık 34 milyar TL ödendi. Yabancı çiftçiye bayram ettirdik."