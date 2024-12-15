Yenilgiyi hazmedemeyen oyuncu ortalığı birbirine kattı

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Yenilgiyi hazmedemeyen oyuncu ortalığı birbirine kattı

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Rayan Ait-Nouri, Ipswich’ kaybettikleri maç sonrası ortalığı birbirine kattı. Mağlubiyeti hazmedemeyen yıldız oyuncu rakip takımın yedek kulübesine saldırdı. Ait-Nouri’yi hocası güçlükle sakinleştirerek soyunma odasına götürdü.

İngiltere Premier Lig'de küme hattında mücadele veren ekiplerden Wolverhampton, Ipswich ile karşı karşıya gelirken maçın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu.

Matt Doherty'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Wolves, 72'de Matheus Cunha ile sokra denge getirdi. 90+4. dakikada Ipswich'in Jack Taylor ile bulduğu golün ardından Wolverhampton, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

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ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Üst üste dördüncü maçını kaybeden Wolves'ta yıldız isimlerden Rayan Ait-Nouri, maçın sonunda öfkeyle rakip kulübeye yöneldi. Ipswich'in Galli oyuncusu Wes Burns ile yaşadığı gerginliğin ardından öfkesine yenik düşen Ait-Nouri, kulübün bazı antrenörleri tarafından tutularak güçlükle sakinleşti.

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Teknik dirketör Craig Dawson, Cezayirli oyuncusunu kalabalıktan uzaklaştırarak soyunma odasına yolladı. Ait-Nouri, mücadele sonunda kırmızı kart görürken küme hattını ilgilendiren Leicester maçında da forma giyemeyecek.

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