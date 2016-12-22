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'15 Temmuz Şehitler Anıtı' için Atatürk'ün heykelini kaldırdılar

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'15 Temmuz Şehitler Anıtı' için Atatürk'ün heykelini kaldırdılar
Rize'de bulunan Atatürk heykeli, yapılacak olan 15 Temmuz Şehitler Anıtı için kaldırıldı. Vatandaş karara çok sert tepki gösterdi.

Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nın yenilenme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelinin valilik önündeki tören alanına taşınması için ekipler bu sabah işe koyuldu. Dev bir vinçle bağlanarak güvenliği sağlanan heykelin beton zemininin sökülmesi için çalışma başlatıldı. Çevrede toplanan vatandaşlarda çalışmayı izledi, cep telefonları ile kayda aldı.

CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Saltuk Deniz, heykelin kaldırılmasına tepki göstererek görevlilerle tartıştı. Gerginliğin artması sonrasında polis ekipleri, Deniz’i inşaat sahasından uzaklaştırdı. Polis ve zabıtaların aldığı güvenlik önlemi ile heykelin kaldırılma çalışması sürdürüldü.

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