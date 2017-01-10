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18 MHP'li vekilden Bahçeli'ye büyük şok

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18 MHP'li vekilden Bahçeli'ye büyük şok
Yeni Anayasa maddelerinin görüşülmesine ilişkin yapılan oylamada 338 'kabul' oyu çıkarken, 18 MHP'li vekilin oylamada 'ret' oyu kullandığı ortaya çıktı.

Meclis'te yapılan Yeni Anayasa maddelerinin görüşülmesine dair oylama 338 oy ile kabul edilirken, AKP ile anlaşan Devlet Bahçeli büyük bir şok yaşadı. Yapılan oylamada 480 milletvekili oy kullanırken; 338 vekilin 'kabul', 134 vekilin 'ret' oyu kullandığı, 5 vekilin boş oy attığı, 2 vekilin çekimser kaldığı ve 1 oyun da geçersiz sayıldığı ortaya çıktı.

MHP'DE 18 FİRE

Anayasa maddelerinin görüşülmesine ilişkin yapılan oylamada MHP’de toplam 18 milletvekilinin hayır oyu kullandığı anlaşıldı. MHP’deki bu tablo sonrasında hayır sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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