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Başkanlık Referandumdan geçmez diyen MHP il başkanı görevden alındı!

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Başkanlık Referandumdan geçmez diyen MHP il başkanı görevden alındı!
Başkanlık sisteminin referandumdan da, Meclis’ten de geçmeyeceği açıklamasında bulunan MHP Afyonkarahisar İl Başkanı ve yönetimi, Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı.

Balgat yönetiminin son hedefi başkanlık sistemine eleştirilerde bulunan MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel oldu. Genel Merkez’den gönderilen faksla görevden alındığı bildirilen Demirel’in yönetimi de fesh edildi.

“BAŞKANLIK GEÇMEZ” DEMİŞTİ

MHP’nin seçilmiş Afyonkarahisar İl Başkanı Raşit Demirel, geçtiğimiz günlerde Afyon’daki yerel gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Siyasi gelişmeleri değerlendiren Demirel, başkanlık sistemiyle ilgili “Meclis’ten de evet çıkmaz, referandumdan da” ifadelerini kullanmıştı.

Demirel’in bu sözlerinden sonra harekete geçen MHP Genel Merkezi, hızlı bir operasyonla Afyonkarahisar İl Başkanı ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı.

İşte görevden alınan il başkanının o sözleri:

“Cumhurbaşkanı hala Başkan gibi hareket ediyor. Eğer bu taslak meclisten geçerse ki ben geçmeyeceğini 330’u bulmayacağını söylüyorum. Vatandaşa referandumla sorulsa bile yine Başkanlık sisteminin olmayacağını söylüyorum. Bu noktada MHP niye işin içinde derseniz, bunun yasal olarak suç işlendiğini kanıtlamış olacağız. Bu anayasa taslağı MHP’ye ait değil.”

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