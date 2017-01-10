MHP'nin 1 Kasım beyannamesi 'Başkanlığa' karşı

MHP'nin sitesinde yer alan 1 Kasım 2015 seçim beyannamesinde, parlamenter sistemin destekleneceği belirtilerek "başta Başkanlık olmak üzere yarı başkanlık ve benzeri sistemleri uygun bulmuyoruz" denildiği ortaya çıktı.

AKP-MHP’nin destek verdiği “Başkanlık Tasarısı”nın TBMM’deki görüşmeleri başladı, ancak MHP'nin başkanlığa olan desteği ile ilgili tartışmalar bitmedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Başkanlık Anayasası" için "evet" oyu vereceğini açıklamasının ardından yapılan tartışmalar sürerken, MHP'nin 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamesinde başkanlığa karşı çıktığı ortaya çıktı.

MHP'nin sitesinde yer alan, 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamesi'nde, "Başkanlık" için "iktidarın kişiselleşmesi suretiyle temel hak ve özgürlükler bakımından tehlikeli bir otoriterleşmenin önünü açabilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuruluş esaslarından kopararak devleti ve milleti farklı siyasi ve idari yapılanmalara götürecek altyapı oluşturmayı hedef alan, başta Başkanlık olmak üzere yarı başkanlık ve benzeri sistemleri uygun bulmuyoruz." ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

İşte seçim beyannamesindeki o kısım:

"Türkçe’den başka dillerde “anadil” olarak eğitim yapılmasına, Türkiye’nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli Parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine, zemin hazırlayacak anayasa değişikliği yahut yeni bir anayasa yapılmasını hiçbir şekilde tartışma konusu yapmayacak ve karşı duracaktır.

Bu doğrultuda Cumhuriyetin temel niteliklerinin, devletin kuruluş esaslarının düzenlendiği Anayasa’nın ilk dört maddesi ilelebet korunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter milli devlet yapısını esas alan parlamenter sistemi, demokratik siyasi sistemin sürdürülebilmesi bakımından gerekli görüyor ve Türk milletine en uygun yönetim şekli olarak değerlendiriyoruz. Sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunların yine parlamenter sistem içinde çözülmesini mümkün görüyoruz. Bu sebeple iktidarın kişiselleşmesi suretiyle temel hak ve özgürlükler bakımından tehlikeli bir otoriterleşmenin önünü açabilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuruluş esaslarından kopararak devleti ve milleti farklı siyasi ve idari yapılanmalara götürecek altyapı oluşturmayı hedef alan, başta Başkanlık olmak üzere yarı başkanlık ve benzeri sistemleri uygun bulmuyoruz.

Anayasa ihtiyacını toplumsal gereklilikler yerine devleti ve milleti parçalanmaya götürecek bir sistem değişikliğine endeksleyen siyasi yaklaşımı reddediyoruz."