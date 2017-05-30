ABD, Almanya ve İngiltere, Peşmerge’yi eğitecek!

Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Hikmet, ABD, İngiltere ve Almanya’nın kendilerine eğit-donat desteği vereceğini söyledi.

Peşmerge’ye bağlı kaynaklar, ABD’nin kurulacak iki yeni Peşmerge taburu için gerekli 110 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat göndereceğini aktardı. Buna göre, gelecek yılın başında oluşturulması öngörülen taburların eğitimlerini de ABD üstlendi. Sputnik'in haberine göre eğitim ve diğer masraflarla birlikte taburlar için ABD’nin harcayacağı rakamın 200 milyon dolara çıkacağı belirtildi.

Yetkililer, taburların oluşturulması ve silahlandırılmasına yönelik adımın ABD, İngiltere ile Almanya tarafından ortaklaşa yürütülen ve tüm Peşmerge güçlerinin, Peşmerge Bakanlığı’na bağlanması projesi kapsamında yapıldığı kaydedildi. Projenin temel amacıysa Peşmerge’nin uluslararası düzeyde bir güç haline getirilmesi.

Söz konusu silah ve mühimmatın eylül ayında ilgili taburlara verileceği kaydedildi.

BAŞTA SİYASET OLMAK ÜZERE DİĞER ALANLARI DA OLUMLU ETKİLEYECEK

Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü General Helgurd Hikmet, Almanya, ABD ve İngiltere tarafından ortak yürütülen çalışmayla ilgili olarak, “Bu eğitim bir ihtiyaçtı. Fedakâr Peşmerge güçlerine katkı yapacaktır. Siyaset başta olmak üzere diğer alanlara olumlu etkileri olacaktır” dedi.

BU KARAR "KÜRDİSTAN" İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

“Bu karar hem Peşmerge hem de Kürdistan bölgesi için çok önemli” diyen Hikmet, Peşmerge güçlerinin son üç yılda IŞİD’e karşı gösterdiği direnişi hatırlattı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Peşmerge’ye verdiği eğitim desteğine vurgu yapan Hikmet, bu koalisyonun eğitmediği Peşmergelerin bu proje kapsamına alındığının da altını çizdi.