FBI, FETÖ ile kol kola

FETÖ terör örgütünün ABD'de bulunan Pasifika Enstitüsü'nde verilen bir iftar yemeğine FBI yetkilileri de katıldı. Yemekte FETÖ'cülerle çekilen bir fotoğraf da FBI'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

FBI yetkilileri, terör örgütü FETÖ'nün kontrolü altında olan Pasifika Enstitüsü'nde örgütün iftar yemeğine katıldı. FBI, programla ilgili çekilen fotoğrafı resmi Twitter hesabından da yayınladı. RESMİ TWİTTER HESABINDAN YAYINLADILAR FBI Los Angeles'in resmi Twitter hesabından yayınlanan fotoğrafta, FETÖ üyeleri ile birlikte FBI ve polis yetkililerinin olduğu görüldü. Federal Büro (FBI) 2016 yılında, söz konusu kuruma FBI Toplum Liderliği Ödülü (DCLA) vermişti.