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ABD: Rakka'da operasyon yakında başlayacak

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ABD: Rakka'da operasyon yakında başlayacak
ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'de Rakka'ya yönelik operasyonun çok yakında başlayacağını söyledi.

Roma Dışişleri Bakanlığı'ndaki bir toplantıya katılan Brett McGurk, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun 69 üyesi bulunduğunu belirterek, şimdiye kadar 4 milyon 100 bin kişiyi örgütün elinden kurtardıklarını anlattı.

'RAKKA'YA 2 KİLOMETRE MESAFEDEYİZ'

IŞİD'in kalesi niteliğindeki Suriye'nin Rakka kentine operasyonun çok kısa süre içinde başlayacağını açıklayan McGurk, burada Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile çalıştıklarını anlatarak, Rakka'ya sadece 2 kilometre mesafede olduklarını belirtti.

McGurk, operasyonun başlama tarihine ilişkin ise bir şey diyemeyeceğini de dile getirerek, "Ancak oldukça yakın olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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