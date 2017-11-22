ABD'de Erdoğan'a 'darbe' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimini kastederek "Aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" açıklamasına ABD'den cevap geldi.

Basın toplantısında soruları cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Böyle bir girişim içerisinde değiliz" dedi.

Nauert'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Reza Zarrab davası ile ilgili son açıklamaları hakkındaki görüşü soruldu.

Erdoğan Salı günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "17-25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Dik duruşumuz sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika'da kurdular" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bu sözlerin hatırlatılması sonrrası, "Türkiye'ye bir tezgah mı kurmaya çalışıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz Türkiye'den aynı hikayeyi daha önce de duyduk. Hepsi aynı hikaye. Bizi darbe kışkırtıcılığı yapmaya çalışmakla suçlamaları sonrası verdiğim yanıtı tekrarlayacağım. Bu gerçekten çok gülünç. Böyle bir girişim içinde değiliz. Konuyla ilgili sorularınızı (ABD) Adalet Bakanlığı'na iletmenizi öneririm."

'ÜLKELER ARASI İLİŞKİLER EVLİLİĞE BENZER'

Sözcüsü Heather Nauert, ülkeler arasındaki ilişkileri evliliğe benzetti, ilişkilerde zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşanabileceğini söyledi.

"Bir gün iyi, bir gün kötü olabilir. Biri bir şey söyleyebilir, sonra söylediğinden üzüntü duyabilir" diyen Nauert, Türkiye'nin bir NATO üyesi ve ABD'nin değerli bir müttefiki olduğunu belirtti.

"Türkiye ile güçlü bir ilişkimiz var" diyen Nauert, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak ABD'yi Türkiye'ye karşı bir darbe girişimi içerisinde olmakla suçlamak gerçekten gülünç. Bence Türkiye'nin yetkilileri de bunun farkında."