ABD'den Putin, Esad kucaklaşmasına tepki!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert "Putin Esad'a sarılarak Suriye'deki katliamda sorumluluğu olduğunu gösterdi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert'in her salı düzenlediği haftalık basın brifinginde 2 gün önce Soçi'de gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beşşar Esad görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinden çıkan sonuç hakkındaki soruya sözcü, "Bu soruyu Beyaz Saray'a havale etmek zorunda kalacağım maalesef." şeklinde cevap verirken, gazeteci "konu hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı ne düşünüyor" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.

Nauert, "Başkan'ın Rusya ile karmaşık ilişkileri var. Hepimiz Putin'in Esad'ı kucakladığı o resmi gördük. Suriye'deki masum siviller üzerinde başlatılan kimyasal saldırılar hakkında ne hissettiğimi biliyorsunuz. Sanırım bütün Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları aynı şekilde hissediyor." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN ESAD'A SARILMASI SORUMLULUĞUN GÖSTERGESİ"

Sözcü, "Bence bu kucaklama, Vladimir Putin'in Beşşar Esad'ın ülkesinde yaptıklarındaki sorumluluğunu ve ona herhangi bir baskı uygulamadığının göstergesi. Biz Cenevre sürecini ve Cenevre görüşmelerini sonuna kadar destekliyoruz. Onlardan uzaklaşmış değiliz." şeklinde konuştu.

"Başkan Trump adına konuşmak istemem. Kendisi zaten bir açıklama yapacaktır." diyen Nauert, "Ancak her şey çok açık gözüküyor" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Cenevre görüşmelerinin önemi konusunda mutabık kaldığı bildirilmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesinin 1 saatten uzun sürdüğü kaydedilmiş, görüşmede, 11 Kasım'da Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesinde iki ülke arasında varılan mutabakat metninin bir kez daha altının çizildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

"Her iki lider de Suriye'deki iç savaşın ve insani krizin barışçıl yollarla sona erdirilmesi, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönmesi ve zararlı müdahalelerden ve teröristlere sığınak olmaktan arınmış birleşik bir Suriye'nin istikrarının sağlanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması ve BM öncülüğündeki Cenevre görüşmelerinin desteklenmesine vurgu yaptı."

SOÇİ VE CENEVRE VURGULARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Trump-Putin görüşmesine dair Kremlin'den yapılan açıklamada ise Soçi’de bugün Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye’nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilmişti.

İki liderin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğinin muhafaza edilmesi konusunda görüş birliğine vardıkları belirtilmişti. Ayrıca Putin’in önceki gün Beşşar Esed ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda da Trump’ı bilgilendirdiği ifade edilmişti.