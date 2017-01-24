Abdülkadir Selvi: TSK, Irak'a girecek

Hürriyet Gazetesi yazarı Selvi, katıldığı canlı yayında çok kritik bir iddiada bulundu. Selvi, Irak'ta da Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapılacağını belirterek, bu konuda tarih de verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CNN TÜRK canlı yayınında "Mart ya da nisan ayında mevsim şartlarının izin verdiği tarihlerde Suriye'deki Fırat Kalkanı Operasyonu'na benzer Irak'ta da terör örgütüne yönelik bir takım müdahaleler görebiliriz" dedi.

Nevşin Mengü'nün bu konuda detay istemesi üzerine Selvi, "Doğrusu bu konuda çok sınırlı bilgilerle hareket ediyoruz. Çok fazla da bu konuyu açmak istemiyorum. Ama önleyici terör kapsamında, terörü sınırlarımız ötesinde durdurmak, içerde de ayrıca PKK'nın canlı bombalı araçları hazırladığı, 'içimizdeki Kandilcikler' dediğimiz yerlere yapılan operasyonlar da kış şartlarında devam ediyor. İçeride örgüte yönelik operasyonlar sürecek, dieğer taraftan da sınır ötesinde bir takım faaliyetlerin yürütüldüğü belli oluyor" cevabını verdi.