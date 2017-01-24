Referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan Kamu-Sen'e saldırı

Referandumda 'hayır' diyeceklerini söyleyen Kamu-Sen Genel Merkezi'ne, 25 kişilik bir grup tarafından saldırı yapıldı.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, son günlerde çok tartışılan başkanlık sistemi ile ilgili görüşlerini belirterek, Parlamenter sistemin güçlendirilerek devam ettirilmesini gerektiğini ve referandumda 'hayır' oyu vereceğini açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından Kamu-Sen Genel Merkezi'ne 25 kişilik bir grup tarafından saldırı yapıldı.

İşte Koncuk'un sosyal medya hesabından referandumla ilgili düşünceleri:

KORAY AYDIN'DAN DA ÇOK SERT TEPKİ

Kamu Sen Genel Merkez binasına yapılan saldırıya MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan da çok sert tepki geldi.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye kamu-sen genel merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı Sayın İsmail Koncuk’un şahsında tüm KamuSen’e yöneliktir. Sosyal medya hesabından referandumda hayır diyeceğini açıklayan Sayın Koncuk’a yönelik baskı ve tehditler kabul edilemez. Düşünce ve kanaatlerini söz, yazı veya başka yollarla açıklayan kişi veya kurumların hedef alınması açık bir anayasa ihlalidir ve suçtur.

Türkiye Kamusen, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir ve gücünü yasalardan, üyelerinden ve ilkelerinden almaktadır. Dolayısıyla Türkiye Kamusen, birilerinin sus demesiyle susacak bir kurum değildir. Kendi kararını, yetkili kurullarında kendisi verecektir. Bizim gençlerimizi, bizim kurumlarımıza karşı kışkırtmak ve saldırmak hangi aklın ürünüdür? Böyle bir sorumsuzluk tam bir akıl tutulmasıdır. Milliyetçi-ülkücü hareketi ucube bir Partili Cumhurbaşkanlığı tesis etmek için birbirine düşürmeye ve bölmeye kimsenin hakkı yoktur.

Ülkücüleri, demokratik tercihleri sebebiyle ayrıştırmak, ötekileştirmek ve ülküdaşlık hukukunu zedelemek büyük vebaldır. MHP ve Ülkücü Hareket’i kendi gündemi ve önceliği olmayan bir konu yüzünden birbirine düşürenleri, ne ülkücüler ne de tarih affetmeyecektir. Sağduyu galip gelmeli, demokratik kurallar işlemeli, her aşaması baskı ve dayatmalarla gelen Partili Cumhurbaşkanlığı sandığa gömülmelidir.

Koray Aydın

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı

19, 21, 24 ve 25. Dönem MHP Milletvekili

KAMU-SEN EN SON "TEK YÜREK, TEK SES" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Referandumda 'hayır' diyeceklerini söyleyen Kamu-Sen Genel Merkezi'ne, 25 kişilik bir grup tarafından saldırı yapıldı.

Kamu-Sen Genel Merkezi'ne yapılan saldırı öncesinde Kamu-Sen'den şu açıklama yapılmıştı:

Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’nde bugün yapılan bağlı sendikalarımız Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istişare toplantısında “Tek Yürek Tek Ses” sloganı öne çıktı.

Özellikle yaklaşan 2017 yılı yetki ve toplu sözleşme döneminde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı tüm sendikalarımızın Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Konfederasyon Genel Başkanımız İsmail Koncuk önderliğinde “Adım Adım Anadolu” turlarına devam ederek üyelerimiz ve tüm kamu çalışanlarına Türkiye Kamu-Sen’in ilke ve duruşu ile çalışma hayatı, yetki ve toplu sözleşme dönemine yönelik fikirlerini bildirme kararı aldı.