Halaçoğlu'nun paylaştığı video paylaşım rekorları kırıyor

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video paylaşım rekorları kırıyor.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Ülkücüleri referandumda 'hayır' demeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ülkücülere ağır hakaretlerini içeren video kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama da yapan Halaçoğlu, "Ülkücü kardeşlerime ve dava arkadaşlarıma sesleniyorum. Alptürk TV tarafından hazırlanmış olan ekteki videoyu izleyip evet veya hayır deme kararını ona göre veriniz lutfen. 14 yıldır ülkeyi yöneten ve bütün milli değerleri ayaklar altına alan ilgili şahsı, ülkücülere, milliyetçiliğe, Türklüğe, Genelbaşkana bu kadar hakaret sonrası bugün samimi buluyor ve doğru yolu buldu diyorsanız mesele yok. Herkese saygılar..." ifadelerini kullandı.