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Abdullah Gül'den flaş AKP kararı

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Abdullah Gül'den flaş AKP kararı
AKP'nin Ankara'da yapılacak 16. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılmayacağı bildirildi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Ünal şunları söyledi: "Bugünkü etkinliğimize sayın Gül katılamayacağını bildirdi mazeret bildirdi. Kendisine hem davetiye ulaştırıldı hem de Cumhurbaşkanmımız bizzat arayarak davet etti. Ahmet Davutoğlu'nu bizzat ben arayarak davet ettim ve Sayın Ahmet Davutoğlu katılacak. Bülent Arınç Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin katılacak.''

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