Ahmet Türk, rapor için hastanede

Elazığ T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, heyet raporu için sağlık kontrolünden geçirildi. Heyet raporu için hastaneye getirilmesi Ahmet Türk'ün cevaevinden çıkarılacağı şeklinde

Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, görevden uzaklaştırıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış Silivri Cezaevinden Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilmişti.

Terör soruşturması sonucunda tutuklanan HDP'li Ahmet Türk hakkında da Bahçeli, "74 yaşındaki Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut gözönünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı" diyerek şok bir açıklamada bulunmştu.

Türk bugün, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Cezaevinden jandarma ekipleri tarafından alınarak ilk önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, oradan da Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Türk’ün, sağlık raporu için heyete girdiği öğrenildi.