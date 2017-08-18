AKP'de yeni kriterler

Yıllarca Yeni Şafak'ın Ankara Temsilciliği'ni yaparak Erdoğan'ın mesajlarını yazan Abdulkadir Selvi Hürriyet'te aynı görevi yerine getiriyor. Selvi'nin "Darbeye Geçit Yok" kitabını haftaya ele alacağım. Önce dünkü Hürriyet'teki yazısını hatırlayalım:

'Teşkilatlardaki yenilenme, sahada çalışacak olan kadrolara hem dinamizm hem yeni bir şevk ve enerji kazandırmak için. Yeni kadroların önünü açmak, Erdoğan'ın deyimiyle, "Yeni Ömer"leri bulmak için.' Ömerler arandığına göre Muaviyeler mi doldu AKP'ye.. Ve geçelim kriterlere Selvi şöyle diyor.

'Vatandaşa asıl dokunan yer yerel yönetimler olduğu için oradaki değişim çok daha önemli olacak. Belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve mahalle muhtarlıklarına kadar inilecek.

Yerel yönetimlerdeki değişiklik için kriterler belirlenmiş durumda.

1- Şehrine ve partiye yük olan değil yük alan.

2- Temsil kabiliyeti olan. Davaya bağlılığı itibarıyla 'Yeni Ömer'ler olarak gösterilebilecek, AK Parti'nin temsil ettiği değerleri yaşayan ve yaşatan.

3- Yerel yönetimlerde hizmet üreten, gelecek için projesi ve hizmet etmeye enerjisi bulunan.

4- Hizmetleriyle vatandaşa dokunan, vatandaşın da kendisine dokunabildiği.

Yukarıdaki kriterler sübjektif değerlendirmeler olarak görülebilir ama sadece bunlar değil. Bu saydıklarım daha çok davayla ilgili bölüm. Sadece kurumsal olarak değil, idealler açısından da bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Ancak belediye başkanlıklarında hizmet üretmek, halkın gönlünü kazanmak, hizmetlerle gönüller arasında köprüler kurabilmek önemli. Ama somut kriterlere de bakılacak.

Kriterler

1- Belediyelerin hizmetlerine, yatırımlar için ayırdıkları bütçelere, yatırım harcamalarına, mali yapılarına, kasalarındaki paralarına, borçlarına ve personel yönetimlerine bakılacak.

2- Belediye başkan adayları teşkilatlara sorulacak. Yetinilmeyecek, halka sorulacak. Her il ve ilçe için anket yapılacak. Mevcut belediye başkanlarının hizmetlerinden memnuniyet araştırılacak.

3- Belediye başkan adaylıkları için ucu açık anket yapılacak. "Mevcut belediye başkanını aday olarak görmek istiyor musunuz" sorusuyla birlikte "Kimi aday olarak görmek istiyorsunuz" sorusu sorulacak.

4- Eğer bir ilde aday konusunda kesin bir kanaat oluşmazsa ikinci kez anket yapılacak. Bu kez "Kimi aday olarak görmek istiyorsunuz sorusunun" yanına bir önceki ankette öne çıkan isimler de sorulacak. Şunlardan hangisini görmek istiyorsunuz denilecek. Bazı kritik belediye başkanlıklarının seçiminde ise, halkla birebir görüşme yapılarak hazırlanan raporlardan yararlanılacak.

2019 seçimlerine daha 2 yıl olmasına rağmen Erdoğan, AK Parti'yi yeniden dizayn ediyor. Seçimlere yeni kadrolarla ve yeni bir ruhla hazırlanıyor. Muhalefet ne yapıyor? Takılmışlar FETÖ'nün yalanlarına, peşinden gidiyorlar. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir misali 2019'un geleceği şimdiden belli.'

Büyük kaynama...

Yazının sonunda muhalefetin FETÖ'nün yalanlarının peşine düştüğünü iddia eden Selvi'ye CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 2007'de başlayan Kumpas davalarının ilk günlerinde Mehmet Ali Birand'a söylediği "Bunlar F Tipi operasyonlar" sözünü hatırlatalım. Unutulmasın ki Kılıçdaroğlu F Tipi derken, AKP ile FETÖ beraber aynı yolda yürüyüp birlikte ıslanıyorlardı.

Sonra "Yeni Ömer"lere gelelim. Demek ki AKP'de Ömer kalmamış... Yeni Ömerler arandığına göre mevcut Ömerler görevini yapamıyor. Muaviyelerin işgaline kim göz yumdu. Dün bu sütunlardan 'AKP'de Seçim Telaşı'nı yazmıştım. Selvi görüşlerimi doğruluyor. Yazdığı kriterler ilginç. Demek ki şehrine ve partisine yük olan belediye başkanları var. Altta büyük kaynama söz konusu. Uzatmadan Selvi'ye yakında yapılacak belediye operasyonlarını hatırlatalım. İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'ndan istifa etti. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık sebepleri ile istifasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olacak mı? Ankara'da Melih Gökçek'in istifası ile yerine gelecek isim konusunda henüz mutabakat sağlanmadı. Sırada il ve ilçeler de var. Selvi'den önce yazmak üzere...