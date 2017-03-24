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Bahçeli Şeyh Said’e sessiz!

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Bahçeli Şeyh Said’e sessiz!
Şeyh Said Pankartları ve Yıldırım’ın “Dersim Vahşettir” sözlerini tek kelam etmedi!

Devlet Bahçeli, Bursa’da yaptığı “Evet” mitinginde konuştu. Alanın büyük bir bölümünün boş kaldığı görüldü.  AKP’nin Şeyh Said pankartları ve Başbakan Yıldırım’ın “Dersim” sözlerine yorum yapmayan Bahçeli’nin “’hayır’dan vazgeçin” demesi dikkat çekti.

Devlet Bahçeli’ye Elazığ’dan sonra bir şok da Bursa’dan geldi… “Evet” için günlerdir propaganda yapılan mitinge katılım düşük oldu. Konuşmasını planlananda kısa tutan Bahçeli’nin “ ‘Hayır’dan vazgeçin, ‘evet’ verin” demesi dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Tunceli’de yaptığı konuşmasında “Dersim vahşettir, hesabı sorulmalı” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef almasına ve AKP’nin Diyarbakır’daki “Şeyh Said” pankartlarına sessiz kalan Bahçeli, “Ülkenin bekası için ‘evet’ vermelisiniz” dedi.

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