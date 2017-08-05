AKP'li Ayhan'dan yeni açıklama

'Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır' sözleriyle gündeme gelen AKP MKYK üyesi Oğan, yeni bir açıklama yaptı.

Oğan sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "16 Nisan itibariyle yeni bir süreç başlamıştır. Bunu engelmemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasi tarih bunu şöyle yazacaktır: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP'dir. İkinci kurtuluş, Türkiye'nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kurtuluşun partisi de AK Parti'dir.Sözlerim gayet açık ve nettir, siyaset bilimi diye bir şey var, kimse bunun üstünü örtüp inkar edemez. Klavye üzerinden Twitter'dan sosyal medyadan vatan kurtaran aciz yaratıklar bize saldırıyor. Kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkışmasın. 15 Temmuz gecesi tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayın!"