AKP'li Ayhan Oğan'a suç duyurusunda bulunuldu

Katıldığı bir programda “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP'li Ayhan Oğan'a tepkiler dinmezken, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de Oğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan hakkında “Anayasal düzeni yıkma suçunu itiraf” suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şeker, Anayasayı ihlal suçunun tüm unsurlarının Oğan'ın 3 Ağustos’ta katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerde bulunduğunu ifade etti.

CHP’li Ali Şeker, suç duyurusu başvurusunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğan’ın Anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçunu işlediğini öne süren Şeker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusunda, Oğan’ın var olan düzeni değiştirdiklerini ve yeni bir devlet inşa ettiklerini ifade ettiğini hatırlattı.

Oğan’ın açıklamalarıyla Anayasanın ilk üç maddesindeki niteliklerin ”rafa kaldırıldığını” aktaran CHP’li Şeker, ”Oğan’ın meczup bir söylem içerisinde bunu söylediğini kabul etmek mümkün değildir. Meczup bir durumu olsaydı ülkeyi yöneten partinin karar organına üye olmaz ve onun adına sözcülük yapacak durumda olmazdı. Bu anlamda söyledikleri bilinçli yapılmış açıklamalar olarak değerlendirilmeli ve ceza kanununun 309/1. maddesinde belirtilen suçun işlenmiş olduğu kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AKP'li isme tepki Twitter'da da Türkiye gündemine girdi.

Ayhan Oğan'ın canlı yayında söylediği sözlere tepki gösteren binlerce Twitter kullanıcı, attıkları tepki tweet'leri ile, #HaddiniBilAyhanOğan hastag'inin 6. sıradan Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları: