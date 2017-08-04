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Ayhan Oğan’ın sözlerine tepki yağıyor

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Ayhan Oğan’ın sözlerine tepki yağıyor
“Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz" diyen AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.

CNNTürk’te katıldığı bir canlı yayın programında “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” diyen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın sözlerine tepki yağıyor. 

Twitter'da #HaddiniBilAyhanOğan etiketi ile gündem olan Oğan'a siyasilerden ve bir çok vatandaştan tepki mesajları geldi.

İşte o mesajlardan bazıları:

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AKP'li Oğan, "Yeni devlet kuruyoruz"
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