AKP'li Yazıcı'dan 'Yeni Parti' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Akşener önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türk siyasetinde yeni partiye ihtiyaç olmadığını savunan Yazıcı, "Merkez demekle bu işler olmaz" dedi.

Meral Akşener liderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'nin yol haritası yavaş yavaş şekillenirken, MHP'deki istifalar da yağmur gibi gelmeye başladı.

MHP'den ayrılan partililerin Akşener'i destekleyeceğini açıklaması ve Türk siyasetinin tek gündeminin 'Yeni Parti' olması, AKP ve MHP'de büyük rahatsızlık uyandırdı.

'Yeni Parti' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, milli iradenin yeni parti talebini görmezden gelerek "Türk siyasetinin yeni bir oluşuma ihtiyacının olmadığını" iddia etti.

Yazıcı, 'Yeni Parti'yle ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

"MERKEZ DEMEKLE BU İŞLER OLMAZ"

"İnsan merkezliyiz, muhafazakar demokrat teşkilatlarımızla yerli ve milli bir partiyiz. Biz, hiçbir boşluk bırakmamışız. Sözünü ettiğiniz kişi (Akşener) ve arkadaşları nasıl konuşlanacak, kalkabilecek mi? Nerede uçacak, nereye inecek bilmiyorum. Gelsin girsin de o zaman konuşuruz.

Ben o alanda bir boşluk görmüyorum. Siz kendinize ne derseniz deyin, 'merkez' falan demekle bu işler olmaz. Bu işi millet takdir eder. Söylediklerim yalnızca söylem değil seçim sonuçlarını yansıtıyor. Türkiye'nin her ilinden oy alabilen, her ilinde güçlü teşkilatları olan bir partiyiz. İcraatlarımızla da her yere ulaşıyoruz."