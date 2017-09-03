Meral Akşener'den o iddialara cevap

Meral Akşener, sosyal medya hesabından kamuoyu açıklamasında bulundu.

Medyada Meral Akşener önderliğinde kurulacak 'Yeni Parti'yle ilgili çok sayıda dezenformasyon bilgi verilirken, yapılan haberlere Akşener'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Akşener, yeni oluşumun, yerleşik tanımlar ve sloganlar üzerinden okunamayacağının altını çizerek, "Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlı da, faydalı da bulmayız" ifadelerini kullandı.

'Yeni Parti'nin amacını da açıklayan Akşener, "Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip Milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye'nin entellektüel birikimini zenginliklere taşımaktır" açıklamasında bulundu.

İşte Akşener'in açıklamasının tam metni:

Saygıdeğer Kamuoyuna;

Siyasi çalışmalarımızla ilgili olarak, medyada yer alan bazı yorum ve değerlendirmelere yönelik bir bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur;

Hareketimizi yerleşik tanımlar ve sloganlar üzerinden okumak doğru tespitlere ulaştırmaz. Biz siyasi yelpazede bir alan doldurmak için yola çıkmış değiliz. Böyle bir tavrı anlamlı da, faydalı da bulmayız.

Amacımız; bizzat toplam siyaseti sağlıklı alana taşımak, rekabetçi siyasi yapıyı yeniden inşa edip Milli iradenin tecellisini sağlayarak, Türkiye'nin entellektüel birikimini zenginliklere taşımaktır.

Aynı zamanda son günlerde şahitlik ettiklerimiz, doğru yolda olduğumuz hususunda bizlere moral vermektedir; "Gazi Mustafa Kemal 'den, Aziz Atatürk'e" geçiş son derece sevindiricidir.

Ayakların, Türk Milliyetçiliğinden çekilerek Malazgirt ovasına Otağ kurmaya yönelişi, Kızılelma seslenişi gayet memnuniyet vericidir.

Yapının diğer yüzünden, "Kerkük" sözcüklerinin duyulacak kadar seslendirilmesi bile, tarafımızca memnuniyetle karşılanmaktadır.

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