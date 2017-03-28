Akşener: Bahçeli, Kerkük'te paçavra altında da namaz kılacak mı?

MHP Genel Başkan adayı Akşener'in Bostancı Gösteri Merkezi’nde yaptığı etkinliğe binlerce kişi akın etti. Akşener, Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'in İstanbul Bostancı’daki "hayır" etkinliği tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Salona sığmayan binlerce vatandaş, etkinliği dışarıdan takip etmek zorunda kaldı.

Salonda sık sık ‘Akşener Başbakan" sloganlarının atıldığı göze çarparken, Akşener salona girdikten sonra şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başkanlık sistemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Akşener, Kerkük'ün 'evet' propagandası karşılığında Barzani'ye peşkeş çekilmesiyle ilgili de Bahçeli'ye tepki gösterdi.

İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

DEVLETİN UÇAĞIYLA MİTİNGE GİDENLER, İMECEYLE BURAYA GELENLERİ ANLAMAZLAR

Bu salonu şerefleştiren sizleri buraya getirirken otobüs tuttum mu? Benzinlerinizi verdim mi? Hayır. Devlet parasıyla, bizim paramızda, devletin uçaklarıyla, okulların tatil edildiği, öğrencilerin zorla getirildiği mitingleri yapanlar elbette sizin gibi imece usulüyle salonu şereflendirenleri anlayabilmeleri mümkün değildir. Anlayamadıkları için de kişi başı para ödeniyor da sizler burayı şereflendiriyorsunuz zannediyorlar. Benim cebimden salonun ücreti dışında para çıkmadı.

'EVET' ÇIKARSA HİÇBİR SEÇMEN BAKAN'A ULAŞAMAYACAK

'Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim' dedim. Ondan sonra neyi tartışacaksak tartışalalım dedim. Çünkü o karar milletin kararı olacaktı. Kimse bunu dikkate almadı. Ve Meclis'ten geçti bugüne geldik.

Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin içinde Bakanları atamak var. Bakanlar Meclis'ten seçilmeyecek. Bir Bakana bir seçmen ulaşsın ben de Meral değilim. Bu mümkünatı olmayan bir şey haline gelir.

İkinci bir şey daha var; bu Bakanlar 400 milletvekili olmadan kesinlikle yargılanamazlar. Yani hırsızlık herkesin cebinde kar kalacak. Eyalet kurma hakkının verildiği, savaş çıkarma hakkının verildiği ve ordunun başkomutanı olduğu bir sistem. Bu normalde sadece Meclis'e ait bir yetkidir.

TBMM KONTROL MEKANİZMASIDIR

Merşhur İsrail'e kiralanacak olan Suriye sınırındaki mayın meselesi vardı. Meclis'te bu mayınların İsrail'e verilmesini Türkiye'nin bir milli güvenlik sorunu haline gelebileceğini Meclis'te bütün milletvekilleri mücadele ettiler sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun da imzasıyla Anayasa Mahkemesi bu meseleyi bozdu. Bu kabul olsaydı Türkiye başka bir belayla karşı karşıya kalacaktı. Demem o ki TBMM bir kontrol mekanizmasıdır.

Tek bir kişiye bu ülkenin babası, bu ülkenin hamisi, bu ülkenin her şeyi diyebileceğimiz yetkiler silsilesini o kişinin iki dudağının arasına sıkıştırdığınız zaman beşer şaşar, o insana da yazıktır.

2010 REFERANDUMU 15 TEMMUZ'U GETİRDİ

2010 yılında bir referandum daha yapıldı. Anayasa Mahkemesi ve HSYK ele geçirilmek için yapıldı. Ve o Anayasa Meclis'e inmeden gittim AKP'nin önemli isimleriyle tek tek konuştum. 'Siz çok büyük acılar çekeceksiniz. Türkiye'de elbette ki bir hukuk reformuna ihtiyaç var. Sadece HSYK ve Anayasa Mahkemesi'ni ele geçirmek gibi bir duyguyla bunu yapıyorsanız görecekseniz bu gelecek sizi vuracak' dedim. 'Bana sen rahat ol, her şey kontrol altında' dediler. Gördük kontrol altındayı. O anayasa değişikliği yapılmasaydı 15 Temmuz'da kalkışmaya giden taşlar döşenmemiş olurdu.

BAHÇELİ TUNCELİ'YE GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Devlet Bahçeli daha önce 'Dersim değil, Tunceli. Orada bir kalkışma oldu, gereği yapıldı, bombalandı' deyip Tunceli'ye gitmiş ve burada basın toplantısı yapmıştı. Buradan Bahçeli'ye soruyorum; hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan '1937 Dersim Katliamı ve Bombalaması' dedi. Bununla ilgili bir itirazınız var mıdır? Kayda geçirecek misiniz? Tunceli'ye gitmeyi düşünüyor musunuz?

BAHÇELİ KERKÜK'TE PAÇAVRA ALTINDA DA NAMAZ KILACAK MI?

Kerkük bir 'evet' için Barzani'ye verildi. İşte buna yuh olsun. Kerkük Türk'tü, Kerkük Türk kalacak yıllarca bunu söyledik. Sayın Bahçeli bir bayram namazı kılmak üzere Kerkük'e gidecekti. Bugün Kerkük'e Kürt paçavrası asıldı. Şimdi soruyorum o paçavranın altında bir cuma namazı kılmayı düşünür müsünüz? İktidar ve Cumhurbaşkanı'nı bu konuda açıklama yapmaya davet edebilir misiniz? Sayın Bahçeli'den beklentimiz budur.

RABİA İŞARETİ ARTIK SADECE DEVLET BEYİN MİTİNGLERİNDE YAPILIYOR

Rabia işareti artık sadece Devlet beyin mitinglerinde yapıyorlar. Çünkü Esma'yı Suud'da bıraktı. İsrail Gazze'de ezan okunmasını yasakladı. Bir kelime edenini duydunuz mu? Bunların heybetli konuşmalarına bakmayın. Filistin ve Gazze pazarlık masasında bırakıldı.