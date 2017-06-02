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Akşener'den ince gönderme

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Akşener'den ince gönderme
MHP Genel Başkan adayı Akşener, sosyal medya hesabından hukukun ülkemizdeki işleyişiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adayı Meral Akşener, son dönemde yapılan operasyonlara tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, "Hukuk devleti yurttaşlarına karanlık senaryolarla tuzak kurmaz, şantaj yapmaz. Hukukla bağlı olmayan devlet organize olmuş şiddettir.

Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen bir hukuk devleti olmalıdır. Bu anlamda aydınların ve siyasi önderlerin, rutubetli korku iklimlerinde işlevi büyük önem kazanır.

Keşkesiz ve amasız bir hukuk düzeni herkes için tehir edilemez bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in paylaşımı:

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