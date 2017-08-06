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Akşener'den Yılmaz ve Toktaş'a yapılan saldırıya çok sert tepki

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Akşener'den Yılmaz ve Toktaş'a yapılan saldırıya çok sert tepki
Meral Akşener, MHP Bursa'nın seçilmiş son İl Başkanları Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş'a yapılan saldırıya çok sert tepki gösterdi.

Servet Somuncuoğlu'nu anmak üzere Türk Ocakları'nın düzenlediği konferansa katılan Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş, etkinlik arasında dışarıya çıktığı an Ülkü Ocakları'na mensup 20 kişilik bir grup tarafından saldıraya uğradı.

İki il başkanının da sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırı Ülkücü camiayı ayağa kaldırdı.

Seçilmiş son İl Başkanlarına yapılan çirkin saldırıya bir tepki de Meral Akşener'den geldi.

Sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulunan Akşener, "Guguk kuşu anlayışı işbaşında. Başka anaların evlatlarıyla yiğitlik olmaz. Buyrun ağalar. Geçmiş olsun Yüksel Başkanım. Gencecik çocukları böyle bir eyleme yönlendirenler utansın. Geçmiş olsun Hasan Başkanım" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İ DESTEKLEMİŞTİ

Yüksel Yılmaz, MHP'deki kongre sürecinde 46 üst kurul delegesiyle birlikte Meral Akşener'i destekleyeceklerini açıklamıştı.

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