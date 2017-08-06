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MHP Bursa'nın seçilmiş son İl Başkanları Yılmaz ve Toktaş'a çirkin saldırı

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MHP Bursa'nın seçilmiş son İl Başkanları Yılmaz ve Toktaş'a çirkin saldırı
MHP Bursa'nın son seçilmiş İl Başkanları Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş'a, Bursa Ülkü Ocakları'na mensup bir grup saldırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre gerginliği hala devam ediyor. Delege sayısı itibariyle en büyük şehirlerden biri olan Bursa'nın seçilmiş son İl Başkanları Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş, bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Servet Somuncuoğlu'nu anmak üzere Türk Ocakları'nın düzenlediği konferansa katılan Yılmaz ve Toktaş, etkinlik arasında dışarıya çıktığı an Ülkü Ocakları'na mensup bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Yılmaz ve Toktaş'ın olay esnasında yalnız oldukları bildirilirken, saldıran grubun 20 kişiden fazla olduğu belirtildi.

Yılmaz, MHP'deki kongre sürecinde 46 üst kurul delegesiyle birlikte Meral Akşener'i destekleyeceklerini açıklamıştı.

Entellektüel birikimi ve başarılı teşkilatçılığıyla tanınan Yüksel Yılmaz'a yapılan bu saldırı, Ülkücü camianın da büyük tepkisini çekti.

MHP BURSA MİLLETVEKİLİ KOÇDEMİR'DEN TEPKİ

Seçilmiş son İl Başkanlarına yapılan saldırıya MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'den de tepki geldi. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koçdemir, "Bugün Türk Ocakları'nın Servet Somuncuoğlu programında bazı arkadaşlarımıza yapılan saldırılar milliyetçi hareketle asla bağdaşmaz. Büyük ve onurlu bir aile olarak biz, sorunlarımızı konuşarak,dinleyerek ve çalışarak çözeriz.Camia vicdanını yaralayan bu olayı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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