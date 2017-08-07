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Çirkin saldırıya bir tepki de Koray Aydın'dan!

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Çirkin saldırıya bir tepki de Koray Aydın'dan!
Koray Aydın, Türk Ocakları Bursa Şubesi'nde düzenlenen Servet Somuncuoğlu'nu anma programı sırasında Bursa Ülkü Ocakları'na mensup bir grubun MHP eski Bursa İl Başkanları Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş'a yaptığı çirkin saldırıyı kınadı.

Türk Ocakları Bursa Şubesi'nde Servet Somuncuoğlu anma programı vardı. Program arasında Bursa Ülkü Ocakları'na mensup bir grup MHP Bursa Eski İl Başkanları Yüksel Yılmaz ve Hasan Toktaş'a saldırı düzenledi. 

Koray Aydın sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden MHP'nin eski il başkanlarına yapılan saldırıyı kınadı.

Aydın, "Başkanlarımıza geçmiş olsun diyor, saldırıyı kınıyorum. Başbuğumuzun 'ülkücü, ülkücünün öz kardeşidir' şiarını bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

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