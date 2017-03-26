"Allah için evet Erdoğan için evet"
Konya'da bir vatandaş aracının arkasına "Allah için evet, Erdoğan için evet" görseli yaptırdı. Aracını caminin yanına park eden vatandaş 1 aydır aracını yerinden oynatmadı.
OdaTV'nin haberine göre, Konya’da bir vatandaş kullandığı aracının arka camını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla hazırlanan bir görselle kaplattı. Görselde "Allah için evet, Dinim için evet, Vatan için evet, Bayrak için evet" ifadeleri yer aldı.
Aracını caminin yanına park eden vatandaş yaklaşık bir aydır aracını yerinden kıpırdatmadı.
Aracın arkasındaki görselde şu ifadeler yer aldı:
“Allah için evet
Dinim için evet
Vatan için evet
Bayrak için evet
Recep için evet
Tayyip için evet
Erdoğan için evet
Evet oğlu evet”
İşte o araç:
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