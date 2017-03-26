Konya'da bir vatandaş aracının arkasına "Allah için evet, Erdoğan için evet" görseli yaptırdı. Aracını caminin yanına park eden vatandaş 1 aydır aracını yerinden oynatmadı.

OdaTV'nin haberine göre, Konya’da bir vatandaş kullandığı aracının arka camını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla hazırlanan bir görselle kaplattı. Görselde "Allah için evet, Dinim için evet, Vatan için evet, Bayrak için evet" ifadeleri yer aldı. Aracını caminin yanına park eden vatandaş yaklaşık bir aydır aracını yerinden kıpırdatmadı. Aracın arkasındaki görselde şu ifadeler yer aldı: “Allah için evet Dinim için evet Vatan için evet Bayrak için evet Recep için evet Tayyip için evet Erdoğan için evet Evet oğlu evet” İşte o araç: