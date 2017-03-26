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"Allah için evet Erdoğan için evet"

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"Allah için evet Erdoğan için evet"
Konya'da bir vatandaş aracının arkasına "Allah için evet, Erdoğan için evet" görseli yaptırdı. Aracını caminin yanına park eden vatandaş 1 aydır aracını yerinden oynatmadı.

OdaTV'nin haberine göre, Konya’da bir vatandaş kullandığı aracının arka camını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla hazırlanan bir görselle kaplattı. Görselde "Allah için evet, Dinim için evet, Vatan için evet, Bayrak için evet" ifadeleri yer aldı. 

Aracını caminin yanına park eden vatandaş yaklaşık bir aydır aracını yerinden kıpırdatmadı. 

Aracın arkasındaki görselde şu ifadeler yer aldı:

“Allah için evet

Dinim için evet

Vatan için evet

Bayrak için evet

Recep için evet

Tayyip için evet

Erdoğan için evet

Evet oğlu evet”

İşte o araç:

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