AKP'nin referandum kampanyasında Türkeş'i kullanmasına, Alparslan Türkeş Vakfı'ndan çok sert tepki geldi. Vakıftan yapılan açıklamada, "Türkeş istismarcılara fırsat vermeyeceğiz" denildi.

AKP'nin milliyetçi oyları alabilmek Alparslan Türkeş'i kullanmaya başlamasına tepkiler artarak devam ediyor. AKP'nin referandum startını verdiği Ankara Arena'daki toplantıda ve Küçükçekmece İlçe teşkilatında Türkeş fotoğraflarını kullanması dikkat çekmişti.

AKP'nin bu girişimlerine Alparslan Türkeş Vakfı'ndan çok sert bir açıklama geldi. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada Türkeş'in mirasının "siyasi istismarcılar tarafından sömürülmesine müsade etmeyeceğiz" denildi.

İşte Vakıf'tan yapılan o açıklamanın tam metni:

Cennet mekan Başbuğ Alparslan Türkeş, Türk milliyetçiliğini, kurucusu olduğu siyasi partinin programı haline getirmek suretiyle Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur.

MHP ve Ülkücü Hareketin kurucu lideri Türkeş, bu manada kişiliği, hayatı, fikirleri, ülküsü ve mücadelesiyle geniş kitleleri derinden etkilemiş; bir çok yönüyle öncü ve örnek olmuştur

Hayatı boyunca siyasi çıkar uğruna milli ve manevi değerlerin istismarından özenle kaçınan Başbuğ Alparslan Türkeş, "gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için" siyaset yapmayı şiar edinmiştir.

Siyasi varlıklarını zamanında Türkeş düşmanlığı üzerine bina edenler, kitleler üzerindeki büyülü etkisini keşfedeli beri sözde “ Türkeşsever” olmuşlardır.

Hemen her seçim öncesi ve özellikle de referandum öncesi geleneksel hale gelen "Türkeş istismarcıları" bin bir kılığa girerek bu günlerde yeniden sahne almışlardır.

Türkeş beyin ve fikirlerinin istismarı, kim tarafından yapılırsa yapılsın en hafif tabiriyle Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmaktadır.

Başbuğ Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği milyonlarca ülkücüye olmadık hakaretleri reva görenlerin, iktidarda kalabilmek için siyasi rekabetin ötesinde MHP'yi yerden yere vuranların, iktidarları boyunca sürgünlere ve kıyımlara uğrattıkları ülkücü, milliyetçi ve vatanseverler kadroların yerine yandaşlarını yerleştirenlerin şimdilerde sözde Türkeşsever olmaları yalanın, riyanın ve istismarın ibret tablosudur.

Her önüne gelenin kandırdığı bu fikir fakiri istismarcılar, ne yaparlarsa yapsınlar Türk milliyetçilerini ve ülkücüleri kandıramayacaklardır.

Türkeş beyin görüşleri, fikirleri ve ülkeleri birbirinden ayrılmaz bir bütündür; tamamı kayıtlı, belgeli ve tescillidir.

En büyük eserim dediği MHP'nin yönetiminin, Başbuğ Alparslan Türkeş beyin siyasi hatırasını incitenlere ve siyasi çıkar için riyakarca istismar edenlere referandum tercihinden bağımsız olarak, gerekli cevabı vermesini umuyor, bekliyor ve temenni ediyoruz.

Vakfımız, yeri ve zamanı geldikçe; Alparslan Türkeş’in manevi hatırasını, fikirlerini ve eserlerini istismar edenlere karşı gerekli yasal yollara müracaat edecek, açıklamalarıyla kamuoyunu aydınlatacak ve Başbuğ Alparslan Türkeş beyin aziz hatırasına sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Alparslan Türkeş Vakfı

Adına Başkan Seval TÜRKEŞ