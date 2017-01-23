Anayasa satrancı nasıl bitecek?

Bir okurumuz "HDP gösterip MHP ile vurmak" başlıklı yazımla ilgili olarak "Sanki dediğinizin tersi oluyor gibi... AKP, MHP gösterip şu anda fazla renk vermeyen HDP ile vurma hesabında gibi... Malum başkanlığı en çok isteyenlerden biri Öcalan ve başkanlık sayesinde mümkün olabilecek projelerden biri de özerklik! Referandumda HDP oylarının evet çıkması şaşırtmaz!" şeklinde bir mesaj attı.

Böyle de ifade etmek mümkün ama o yazıda dikkat çektiğim nüans, AKP'nin referandum kampanyasında nasıl bir algı oluşturmak istediğiydi.

Hatta "HDP bu tartışmalara neden hiç girmiyor! Çünkü HDP, AKP'nin yanında görünürse, proje daha başlamadan biterdi. Bu sebeple sanki HDP, CHP'nin yanındaymış gibi bir algı oluşturulmak isteniyor. Bu, MHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Gerçekte HDP ve PKK, sistemin değişmesinden çıkacak kaosu bekliyor!" ifadelerini kullanmıştım.

Meral Akşener'in de AKP'nin MHP yönetimini kendi yanında tutarken İmralı'da süren pazarlıkla HDP oylarını almaya çalıştığı iddiası var.

Evet, Selahattin Demirtaş, "Seni başkan yaptırmayacağız" demişti ama o ve ekibi şimdilik tutuklu olarak bekletiliyor!

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Asıl raconu kesecek olan terörist başı Öcalan'ın ne dediğine gelince...

Banu Avar'ın sayfasında da yayınlanan HDP milletvekili Altan Tan'ın bir konuşması var. Altan Tan diyor ki, "Biz sistem tartışmasına her zaman 'evet' dedik. PKK açısından düşünülürse, İmralı tutanaklarından basına sızan bilgilerin hiçbirinde PKK liderinin kesinlikle 'başkanlığa karşıyım, asla başkanlık olmaz' diye bir tek cümlesi yok." ("PKK lideri" ifadesi, Altan Tan'a aittir.)

Oysa bu sözlere hiç gerek yok. Zaten terör örgütü başı Abdullah Öcalan, 23 Şubat 2013'te İmralı'da konuşurken Altan Tan da oradaydı!

Zabıtlara göre Öcalan, "Başkanlık sistemi düşünülebilir. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz." demişti.

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Konuyu "başkanlık sistemi" olarak tartışmak, zokayı yutmaktır. Çünkü öngörülen sistem "başkanlık değil, tek adamlık projesi"dir!

Banu Avar'a mesaj yazanların bazılarının görüşleri de dikkat çekiyor...

Sergülen Oruç: Eğer MHP tabanı ile işler yürümezse, HDP ile devam edecekler. Sistemin sinsi sinsi içeriden kemirilmesi lâzım! Yoksa bir Atatürk daha çıkar ve onlara yüz yıl daha kaybettirir diye ödleri kopuyor.

Mehmet Kaplan: Kamuoyunda "HDP hayır diyorsa evet demek gerekir" fikrini işleyerek amaca ulaşmak istiyorlar.

Gamze Yakupoğlu: Satranç neden tartışılır oldu biliyor musunuz? Beyinlerin birçok hamleyi öngörebilmesi, bazılarını rahatsız ettiği için! Anayasa değişikliği, sadece Tayyip Erdoğan'la sınırlı bir hamle değil. Sonraki hamleleri düşündükçe "hayır" demenin en emin yol olduğu ortaya çıkıyor.

Kadir Taşçıoğlu: HDP'liler şu an kıs kıs bıyık altından gülüyor, "bizimle yapacakları işleri MHP ile yapıyorlar" diye... Halkı inandırmak için de HDP genel başkanını ve bazı vekilleri içeride tutuyorlar.

Zafer Dündar: Galiba pazarlık daha bitmedi! "Tek adamlık" için MHP oyları esas alınarak PKK'nın partisi mi feda edilecek yoksa PKK'nın partisiyle pazarlık yapılıp, MHP mi feda edilecek?

Hakan Akyol: Oyun içinde oyun var, referandumda HDP, sandığı protesto edebilir. Bu durumda "evet" çıkabilir!

Birsen Bas: Parti liderlerinin hepsi oynanan bu senaryo çerçevesinde oralara getirildi.

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"Anayasa satrancı" nasıl mı bitecek? Şahlar, vezirler, kaleler, filler, atlar ve piyonlar, aynı "kutu"ya konulacak! Hepsine yazıklar olsun!