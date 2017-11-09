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Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması

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Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması
Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a transferine yönelik iddialara cevap verdi.

Arda Turan, Futbol Arena'ya bir açıklama yaparak Galatasaray'la anlaştığı iddialarını yalanladı.

'Şu anda böyle bir şey yok' diyen Milli futbolcuya karşılık Galatasaray yöneticileri de 'Şu anda gündemimizde yok ama özel bir oyuncu' demişti.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol ise 'Arda Turan Galatasaray'a hayırlı olsun' açıklaması yapmıştı.

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