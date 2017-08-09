Atatürk’ün annesinin adının verildiği hastane Arapça tabelalar ile doldu!

Ankara’daki Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nin tabelaları yenilendi. Tüm tabelalarda ikinci dil olarak Arapça kullanıldı. Bazı hastalar “Resmi kurumlarda Arapça yazısı garip” dedi.

Arapça ikinci dilimiz oldu. Resmi kurumların tabelalarında da artık İngilizce yerine, Arapça kullanılmaya başlandı. Resmi tabelalarda, Türkçe'nin yanısıra Arapça yazılar da yer alıyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Atatürk'ün annesinin adının verildiği hastane de, Arapça tabelalar ile donatıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara'daki Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nin tabelaları yenilendi ve Türkçe'yle birlikte Arapça da kullanıldı. Tabelalarda, “Hasta yönlendirme ve karşılama, Görüntüleme Merkezi, Aile Planlaması, Yataklı Klinikler, Hastane Girişi, Konferans Salonu, Ana Bina” gibi bölümlere, hem Türkçe hem de Arapça yazılar asıldı. Hastalar, “Arapça ülkemizin her yerini sardı. Dükkanlardan sonra resmi kurumlar da Arapça yazılar yazmaya başladı. Bu hastaneye de çok Suriyeli veya Arap hasta turist geliyor” dedi. Kimi vatandaş ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Sadece Arapça tabelayla yabancı hastalara yardımcı olunmuyor. Sağlık sürecinde de onlara daha iyi hizmet verildiğini duyuyoruz.”

27 YILLIK HASTANE

1990 yılında Ankara Etlik'te 216 dönüm arazi üzerine 420 yatak kapasiteli olarak kurulan hastane, önce “SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi” adıyla hizmet verdi. 2005 yılında ise “Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi” ismini aldı. 2008 yılından bu yana da “Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ismi ile faaliyetini sürdürüyor.





ARAP ÜLKELERİNDE BİLE İNGİLİZCE YAZILIYOR

Hastanenin girişi, acil ve diğer bölümler Türkçe'den sonra Arapça dilinde yazıyor. Batı ülkelerinde ana dillerinin dışında, uluslararası dil olan İngilizce yazılıyor. Hatta Arap ülkelerinde bile kural böyle.