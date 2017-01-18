Atila Kaya'dan manidar paylaşım

MHP İstanbul Milletvekili Kaya, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı. Kaya, "Tek adam yönetimlerinde yegane denetim mekanizması 'Rabbim beni affetsin'dir" dedi.

Başkanlık sistemine 'hayır' diyerek partideki görevinden istifa eden MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, sosyal medya hesabından yeni Anayasa teklifi ile ilgili çok sert bir açıklama yayınladı.

Milletvekillerini 'hayır' demeye çağıran Kaya, "Tek adam yönetimlerinde yegane denge/denetim mekanizması 'Rabbim beni affetsin'dir. Bunu bilmelerine rağmen vicdanı elverecek olanlar varsa, bu teklif için 'evet' oyu kullanıp sonra da 'Rabbim beni affetsin!' diyebilirler" ifadelerini kullandı.

İşte Atila Kaya'nın açıklamasının tam metni:

'Tek Adam Rejimi'ni ve 'Parti Devleti'ni getirecek teklifin yürütmenin başına tanıdığı yetkiler açıktır. Açık olmayan denge/denetim mekanizmasıdır. Onu açıklığa kavuşturmak için de, bu elbise üzerine dikilmek istenen kişinin eylemlerine bakılmalıdır.

Bilindiği gibi; Sayın Cumhurbaşkanı'nın kolaylıkla kandırabildiği bizzat kendisi tarafından ifade edilmiştir. Kıbrıs konusunda AB, Gazze konusunda İsrail, sözlerinin dinleneceği konusunda Esad, "Çözüm Süreci" konusunda PKK, YPG konusunda ABD ve Devlet'e sızma konusunda FETÖ tarafından kandırılmıştır.

Yetki kullanmada alabiliğine cömert davranan Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek sorumluluk göstergesi ise, "Rabbim beni affetsin" demek olmuştur.

Görüldüğü üzere; her şeye tek başına karar verip denetimsiz uygulayan tek adam yönetimlerinde yegane denge/denetim mekanizması 'Rabiim beni affetsin'dir. Bunu bilmelerine rağmen vicdanı elverecek olanlar varsa, bu teklif için 'evet' oyu kullanıp sonra da "Rabbim beni affetsin!" diyebilirler.