Bugünkü YENİÇAĞ »

Bahçeli hakkında atılan tweet paylaşım rekorları kırıyor

»
Bahçeli hakkında atılan tweet paylaşım rekorları kırıyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesinin ardından sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapıldı. Zaytungtv adlı kullanıcının Bahçeli ile ilgili attığı tweet, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli arasında geçen 43 dakikalık görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ile ne konuştuğu merak konusuydu.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım” ifadelerini kullanmıştı. 

ZAYTUNGTV'DEN REKOR KIRAN PAYLAŞIM

İkilinin görüşmesinin ardından sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken, Zaytungtv'nin attığı tweet paylaşım rekorları kırdı. Bahçeli'nin AKP ile el sıkışmasına imalı bir gönderme yapan Zaytungtv, "Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ile görüştükten sonra MHP ile de görüşmesi bekleniyor..." paylaşımında bulundu.

İlgili Haberler
Sarıkaya'dan flaş iddia: 20 vekil oylamaya katılmayacakÜlkü-Tek: Tarih ve Ülkücü hareket sizi affetmeyecek!Ümit Özdağ: "Koltuk uğruna..."Kılıçdaroğlu ile Bahçeli buluştu
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli hakkında atılan tweet paylaşım rekorları kırıyorBahçeli hakkında atılan tweet paylaşım rekorları kırıyorBaşkanlığa destek %32!Başkanlığa destek %32!Sarıkaya'dan flaş iddia: 20 vekil oylamaya katılmayacakSarıkaya'dan flaş iddia: 20 vekil oylamaya katılmayacakÜlkü-Tek: Tarih ve Ülkücü hareket sizi affetmeyecek!Ülkü-Tek: Tarih ve Ülkücü hareket sizi affetmeyecek!Bozdağ: Bahçeli'nin kararından döneceğini düşünmüyorumBozdağ: Bahçeli'nin kararından döneceğini düşünmüyorumSaadet Partisi: Başkanlığa 'Hayır' diyecekSaadet Partisi: Başkanlığa 'Hayır' diyecekOrtada Anayasa Kalmayacak!Ortada Anayasa Kalmayacak!Sinan Oğan: Türk milletinin yüzüne nasıl bakacaksınız?Sinan Oğan: Türk milletinin yüzüne nasıl bakacaksınız?MHP'li vekiller isyan ettiMHP'li vekiller isyan ettiÜmit Özdağ: "Koltuk uğruna..."Ümit Özdağ: "Koltuk uğruna..."
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti