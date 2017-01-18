Bahçeli hakkında atılan tweet paylaşım rekorları kırıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesinin ardından sosyal medyada ilginç paylaşımlar yapıldı. Zaytungtv adlı kullanıcının Bahçeli ile ilgili attığı tweet, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli arasında geçen 43 dakikalık görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ile ne konuştuğu merak konusuydu.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı paylaştım” ifadelerini kullanmıştı.

ZAYTUNGTV'DEN REKOR KIRAN PAYLAŞIM

İkilinin görüşmesinin ardından sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırken, Zaytungtv'nin attığı tweet paylaşım rekorları kırdı. Bahçeli'nin AKP ile el sıkışmasına imalı bir gönderme yapan Zaytungtv, "Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ile görüştükten sonra MHP ile de görüşmesi bekleniyor..." paylaşımında bulundu.