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Sarıkaya'dan flaş iddia: 20 vekil oylamaya katılmayacak

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Sarıkaya'dan flaş iddia: 20 vekil oylamaya katılmayacak
Habertürk Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Anayasa teklifinin 2. tur görüşmelerinde AKP ve MHP'den 20 vekilin oylamaya katılmayacağını iddia etti.

Habertürk Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısına yeni Anayasa teklifinin 2. tur görüşmelerini taşıdı.

2. tur görüşmeleriyle ilgili bomba bir iddiada bulunan Sarıkaya, AKP ve MHP'den 20 vekilin oylamaya katılmayacağını veya aksi yönde oy kullanacağını iddia etti.

İşte Sarıkaya'nın köşe yazısındaki çarpıcı bölüm:

"...Bütün bu nedenlerle paketin ikinci turu için öngörülen 3 günlük sürenin daha sakin geçeceği öngörülebilir.

Ancak paketin ilk turunun yarattığı gerilimin etkisi henüz Meclis’te ortadan kalkmış değil.

Özellikle oylama sonuçları kesin olan ikinci turda MHP ve AK Parti içinden 20 kadar milletvekilinin gelmeyerek veya aksi yönde oy kullanarak paketin özünü oluşturan 3 maddenin 330’un altında kalmasını sağlayacağına dönük söylentiler, iki partiyi diken üstünde tutuyor.

Bunu engellemeye dönük sıkı markaj taktikleri geliştiriliyor.

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