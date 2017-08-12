Avrupa Parlamentosu Yunan işgaline tam destek verdi!..

Küstah Yunan'ın, işgal ettiği Eşek Adamızdaki, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türklüğe hakaret edercesine kuzu çevirmeli gövde gösterisinin fotoğraf ve haberini ilk olarak gazeteniz YENİÇAĞ'da görmüştünüz. Ege'de işgal edilen Türk toprakları için çıtını çıkarmayan AKP iktidarının AB'den sorumlu Bakanına o fotoğraflar ve Yunan Savunma Bakanı Kammenos'un küstahlıkları sorulduğunda, "O Savunma Bakanı ciddiye alınacak birisi değil. Bir siyasetçinin taşıması gereken ağırlığı taşımıyor. Taşra siyaseti yapıyor. Buna verilecek karşılıklar var ama ciddiye alınacak birisi değil. Buna gereken cevap gereken bir zamanlama ile verilir. Eşek Adası Türkiye'ye aittir. Türk toprağı olarak ifade edilir" demişti de... Gerisi gelmemişti... Yunan'a hak ettiği ders verilmemişti.. Hâlâ da verilmiyor!..

Pek de şaşırılacak bir durum değil. Hadsizlerin arkasında AKP iktidarının kapısının önünde yattığı Avrupa topluluğu var. Yunanistan, Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlarını artırarak sürdürürken cesareti sadece AKP iktidarından değil onu maşa olarak kullanan Avrupa'dan alıyor. Nasıl oluyor bakın... Son örneğine... AB'den sorumlu Ömer Çelik'e o sözleri nasıl yalattırılmış...

Tarih; 5 Ağustos Cumartesi günü. Avrupa Parlamentosu Üyesi Notis Marias, Aydın Eşek Adası'ndan Ömer Çelik'e cevap verdi. Marias, Eşek Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunu iddia ederek Ömer Çelik'in açıklamalarını "provokasyon" olarak niteledi. Ziyaret ile ilgili haber ve resimler kalymnos-news.gr adlı Yunan internet sitesinde yayımlandı.

Marias, Aydın Eşek Adası sözde Belediye Başkanı ile birlikte adada bulunan Yunan Askeri üssünü ziyaret etti. Aydın Eşek Adası'nda, Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait kara üssü, deniz üssü ve helikopter üssü olmak üzere toplam 3 Yunan askeri üssü bulunuyor. 2004 yılından beri tam 13 yıldır kesintisiz olarak faaliyet gösteren Yunan askeri üslerinde, AP üyesi Marias, Yunan kara üssü girişinde, görevli bir Yunan subayı tarafından karşılandı.

Askeri üste incelemelerde bulunan ve üste görevli Yunan askerleri ile konuşan Marias, askerlerin çok gerekli ve önemli görev yaptıklarını söyledi ve askerleri tebrik etti.

Marias, Yunan askeri üssünün karargâh binası önünde sözde Belediye Başkanı Kottoros ve işgalci Yunan askerleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eşek Adası'nın Yunan millî sınırı olduğu iddia eden Marias, Türk tarafına açık mesaj vermek ve AB Bakanı Ömer Çelik'in Eşek Adası ile ilgili sözlerine cevap vermek maksadıyla Eşek Adası'nı ziyaret ettiğinin altını çizdi.

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'ın Avrupa Parlamentosu destekli yeni Yunan küstahlığına tepkisi yine sert oldu. Yalım, "Avrupa Parlamentosu Üyesi Notis Marias'ın, Eşek Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunu ve Yunan millî sınırı olduğunu iddia etmesi tam bir cehalet ve sahtekârlık örneğidir. Yunanistan kontenjanından 2014'te Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilen Ekonomi Profesörü Marias, 1923 Lozan Antlaşması, 4 Ocak 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi, Milletler Cemiyeti Tescil Belgeleri ve 1947 Paris Antlaşması ile antlaşma ve sözleşmelere taraf olan ülkelerin yayınladığı haritalara bakarsa Eşek Adası'nın Türk adası olduğunu görecektir.

1943 tarihli İngiliz haritasında, Avrupa Parlamentosu Üyesi Notis Marias'ın ziyaret ettiği Eşek Adası'nın, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir. 1951 tarihli Amerikan haritasında da, Avrupa Parlamentosu Üyesi Notis Marias'ın ziyaret ettiği Eşek Adası'nın, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir" dedi.

Ümit Yalım, tepkisini şöyle sürdürdü;

"Bu kadar somut belge varken AP üyesi Notis Marias'ın Eşek Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunu iddia etmesi trajikomik bir durumdur. Marias'ın, Türk topraklarını Yunan toprağı gibi göstermeye hakkı yoktur, haddine de değildir!.. AP üyesi Notis Marias, Aydın Eşek Adası'na, hiçbir engelle karşılaşmadan, elini kolunu sallayarak ve pasaportsuz olarak giriş-çıkış yaptı. Yunanistan'a müzik notası bile verilmedi. Bakalım Notis Marias'ın açıklamalarına AB Bakanı Ömer Çelik veya AKP'den gereken cevap verilecek mi? Yoksa Türk topraklarında Bizans Devleti'nin kurulması mı beklenecek?