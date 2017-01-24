Avrupa'daki Ülkücüler başkanlığa 'Hayır' diyor

Duisburg'da bir araya gelen 20'den fazla ülkücü derneğinin yöneticisi başkanlık referandumunda hayır oyu vereceklerini açıkladı. Ülkücüler, Almanya'da yaşayan tüm Türkiye vatandaşlarını da 'hayır' demeye çağırdı.

Almanya’nın Duisburg şehrinde pazar günü bir araya gelen ve kendilerini Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi olarak adlandıran bir grup ülkücü, yeni anayasa için referandum’da hayır deme kararı aldıklarını açıkladılar.

Toplantıyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi adı altında yapılan toplantıya, aralarında Almanya Türk Federasyon eski Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, eski Başkan Yardımcısı Selçuk Han ve Mehmet Emin Kaya, Belçika Türk Federasyon eski Başkanı Kenan Dağgün, Hollanda Türk Federasyon eski Başkanı Hikmet Yıldızeli, NRW 3. Bölge eski Başkanı Nazmi Işık, Velbert Teşkilat Kurucu Başkanı Yüksel Dükan ve Duisburg Merkez Ülkü ocağı Başkanı Eren Yakışır’ın da aralarında bulunduğu yirmiyi aşkın isim katıldı.

SADECE ÜLKÜCÜLERİ DEĞİL

Açıklamada, Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi olarak toplantı yapan ülkücülerin, sadece temsil ettikleri teşkilatları değil, Avrupa’da yaşayan bütün Türkleri yeni anayasa Referandumu’na hayır demeye çağırmak için, bir araya geldikleri ifade edildi.

Avrupa Ülkücüleri Dayanışma Komitesi, gelecek günlerde benzer toplantıları düzenleyeceklerini ve katılmak isteyenler içinde bir sekreterliğin oluşturulduğu da ayrıca açıklandı.