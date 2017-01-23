Ülkücülerden 9 maddelik “hayır” bildirisi
Bahçeli-AKP ortaklığında getirilmek istenen sisteme Ülkücü camianın tepkisi artarak devam ediyor.
Rize’de Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları’nda görev almış İl-ilçe ve ocak başkanları bir araya gelerek, MHP Genel Merkezi’nin tutumuna tepki gösterdi.
9 maddelik bildiriyle, Başkanlık sistemine “hayır” diyeceklerini açıklayan Ülkücüler, Türkiye’nin federalizme, tek adamlığa gideceğine dikkat çektiler.
İşte o 9 maddelik bildiri:
“NEDEN HAYIR DİYECEĞİZ
1-Üniter devlet yapımız bozulur ülkemiz federalizme gider.
2-Partili Cumhurbaşkanı bütün milleti kucaklayamaz.
3-Parlementer sistem vazgeçilmezdir meclisin yetkisi kişi ya da kişilere devredilemez.
4-Hiç kimseye sürekli dokunulmazlık zırhı verilemez.
5-Yasama yürütme ve yargının tek elde toplanması üniter devlet yapısına aykırıdır.
6-Devlet kaynaklarının kul hakkı göz ardı edecek şekilde kullanılması göz ardı edilemez.
7-Yarın kimlere devletin emanet edileceği endişesi özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.
8-Güç zehirlenmesine yol açacak yetkilerle kişiler donatılamaz.
9-Yukarıda itirazlarımız kişilere yönelik şekillenen görüşler değildir, devletin ve rejimin dönüştürülerek değişmesinden kaynaklı milli endişelerimizdir.”
İL-İLÇE VE OCAK BAŞKANLARI İMZA ATTI
9 maddelik bildiriyle geçmiş dönemde Rize’de görev almış MHP il-ilçe başkanları ve ocak başkanları imza atması dikkat çekti.
Zeki MAYİ-Rize İl Başkanı
Haydar DİŞ-Rize İl Başkanı
Harun Öksüz-Rize Merkez İlçe Başkanı
Hasan ATAÇ-Rize Ocak Başkanı
Kerim ÖZKUL-Rize Ocak Başkanı
Ali Fuat ÖMEROĞLU-Kalkandere İlçe Başkanı
Reşat YETİMOĞLU-Kalkandere İlçe Başkanı
İsmet KÖSEOĞLU-İkizdere İlçe BAŞKANI
Muhammet HACISÜLEYMANOĞLU-Ardeşen İlçe Başkanı
Osman HACISÜLEYMANOĞLU-Ardeşen İlçe Başkanı
Necati DURMUŞ-Ardeşen İlçe Başkanı
Hızır Dİl-Eski Rize Ocak Başkanı
Tolga KARACA-Ardeşen Ocak Başkanı
Selahattin MISIRLI-Eski Ardeşen Ocak Başkanı
Zülkif TARAKÇI-Güneysu İlçe Başkanı
Selahattin ŞAFAK-İyidere İlçe Başkanı
Soyhan KÖSEOĞLU-Fındıklı İlçe Başkanı
Hayati KORK-Çayeli İlçe Başkanı
İbrahim ÖZYER-Güneysu İlçe Başkanı
Nahit AĞIRBAŞ-Pazar İlçe Başkanı
Sedat SİVRİ-Derepazarı İlçe Başkanı
Secahattin HOCAOĞLU-Fındıklı İlçe Başkanı
Turgay KARAGÖZ-İkizdere İlçe Başkanı
İdris TÜRÜT-Rize Merkez İlçe Başkanı
Rıfat ÇIRAK – Çamlıhemşin İlçe Başkanı
Yakup DEMİRCİ-Merkez İlçe Başkanı
İsmail Kerim Benek-Hemşin İlçe Başkanı
Ercan KALIN-Güneysu Ocak Başkanı
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