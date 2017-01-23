Ülkücülerden 9 maddelik “hayır” bildirisi

Milliyetçi camianın MHP genel merkezine tepkisi isyan boyutuna ulaştı. Rize’deki Ülkücüler, 9 maddelik bildiriyle referanduma hayır diyeceklerini açıkladı.

Bahçeli-AKP ortaklığında getirilmek istenen sisteme Ülkücü camianın tepkisi artarak devam ediyor.

Rize’de Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları’nda görev almış İl-ilçe ve ocak başkanları bir araya gelerek, MHP Genel Merkezi’nin tutumuna tepki gösterdi.

9 maddelik bildiriyle, Başkanlık sistemine “hayır” diyeceklerini açıklayan Ülkücüler, Türkiye’nin federalizme, tek adamlığa gideceğine dikkat çektiler.

İşte o 9 maddelik bildiri:

“NEDEN HAYIR DİYECEĞİZ

1-Üniter devlet yapımız bozulur ülkemiz federalizme gider.

2-Partili Cumhurbaşkanı bütün milleti kucaklayamaz.

3-Parlementer sistem vazgeçilmezdir meclisin yetkisi kişi ya da kişilere devredilemez.

4-Hiç kimseye sürekli dokunulmazlık zırhı verilemez.

5-Yasama yürütme ve yargının tek elde toplanması üniter devlet yapısına aykırıdır.

6-Devlet kaynaklarının kul hakkı göz ardı edecek şekilde kullanılması göz ardı edilemez.

7-Yarın kimlere devletin emanet edileceği endişesi özellikle göz önünde bulundurulmalıdır.

8-Güç zehirlenmesine yol açacak yetkilerle kişiler donatılamaz.

9-Yukarıda itirazlarımız kişilere yönelik şekillenen görüşler değildir, devletin ve rejimin dönüştürülerek değişmesinden kaynaklı milli endişelerimizdir.”

İL-İLÇE VE OCAK BAŞKANLARI İMZA ATTI

9 maddelik bildiriyle geçmiş dönemde Rize’de görev almış MHP il-ilçe başkanları ve ocak başkanları imza atması dikkat çekti.

Zeki MAYİ-Rize İl Başkanı

Haydar DİŞ-Rize İl Başkanı

Harun Öksüz-Rize Merkez İlçe Başkanı

Hasan ATAÇ-Rize Ocak Başkanı

Kerim ÖZKUL-Rize Ocak Başkanı

Ali Fuat ÖMEROĞLU-Kalkandere İlçe Başkanı

Reşat YETİMOĞLU-Kalkandere İlçe Başkanı

İsmet KÖSEOĞLU-İkizdere İlçe BAŞKANI

Muhammet HACISÜLEYMANOĞLU-Ardeşen İlçe Başkanı

Osman HACISÜLEYMANOĞLU-Ardeşen İlçe Başkanı

Necati DURMUŞ-Ardeşen İlçe Başkanı

Hızır Dİl-Eski Rize Ocak Başkanı

Tolga KARACA-Ardeşen Ocak Başkanı

Selahattin MISIRLI-Eski Ardeşen Ocak Başkanı

Zülkif TARAKÇI-Güneysu İlçe Başkanı

Selahattin ŞAFAK-İyidere İlçe Başkanı

Soyhan KÖSEOĞLU-Fındıklı İlçe Başkanı

Hayati KORK-Çayeli İlçe Başkanı

İbrahim ÖZYER-Güneysu İlçe Başkanı

Nahit AĞIRBAŞ-Pazar İlçe Başkanı

Sedat SİVRİ-Derepazarı İlçe Başkanı

Secahattin HOCAOĞLU-Fındıklı İlçe Başkanı

Turgay KARAGÖZ-İkizdere İlçe Başkanı

İdris TÜRÜT-Rize Merkez İlçe Başkanı

Rıfat ÇIRAK – Çamlıhemşin İlçe Başkanı

Yakup DEMİRCİ-Merkez İlçe Başkanı

İsmail Kerim Benek-Hemşin İlçe Başkanı

Ercan KALIN-Güneysu Ocak Başkanı