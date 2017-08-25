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Aykut Kocaman sessizliğini bozdu

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Aykut Kocaman sessizliğini bozdu
Vardar maçının ardından basın toplantısında soru almayarak toplantıdan ayrılan Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, sessizliğini bozdu. Kocaman, "Bugün yeni bir gün başladı. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenen Fenerbahçe'de maçın ardından basın toplantısı düzenlemeyen Aykut Kocaman, Haberturk.com'a açıklamalarda bulundu.

İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:

''Çok istediğimiz bir maçın ardından, hayal kırıklığı duygusu ağır bastı. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey de yoktu, herşey ortadaydı. Takım olarak çok arzu etmemize rağmen, sahada konuşamadık, kırılma anlarını lehimize çeviremedik. Fenerbahçe tarihinin en zor dönemlerinde, gerekli açıklamaları yapmış birisi olarak konuşmaktan imtina etmeyeceğimi biliyorsunuz.. Oraya soru sormaya gelen basın mensubu arkadaşlarıma her zaman saygı duydum. Hayatta olduğu gibi futbolda bazen kelimelerle anlatılamayacak zamanlar oluyor. Bugün yeni bir gün başladı.. Şimdi gerekli tamiratı yapacağız, daha önce de yaptık, kimsenin şüphesi olmasın.''

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