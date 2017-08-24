Aykut Kocaman: Söyleyecek bir şeyim yok, soru sormayın

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Fenerbahçe, Vardar'a sahasında 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç sonunda Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın açıklamalar;

'Yerleyeksan oldu her şey. Taraftarımızı karşımıza alacak bir oyun oynadık. Turlar geçilir, maçlar kazanılır ama bu enerjiyi kaybetmek, taraftarı karşımıza almak sıkıntı yaratır. Fenerbahçe için kötü olur bu. Amacımız Kadıköy'den ayrılan taraftar gruplarını çekmekti. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. En büyük hala kırıklığım burada. Söylenecek de pek bir şey yok. Bugün bizi gole kadar muhteşem desteklediler ama biz işimizi yapamadık. Soru kabul etmeyeceğim anlatacak bir şeyim yok.'