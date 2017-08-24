Fenerbahçe veda etti

Fenerbahçe’ye Kadıköy’de büyük şok. Sarı-lacivertliler 2-0’lık mağlubiyetin rövanşında konuğu Vardar’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe’nin Avrupa macerası oldukça erken sona ermiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 2-0'lık mağlubiyetin rövanşında Vardar'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve Avrupa macerasına çok erken veda etmiş oldu.

Müsabakanın başından sonuna kadar oyunda üstünlüğü elinde bulunduran sarı-lacivertliler, ilk yarıda Van Persie ve ikinci yarıda Ozan Tufan ile net pozisyonlardan yararlanamazken 42'de Vardar'da Tigran Barseghyan’ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

İkinci yarıya da istekli başlayan Fenerbahçe yüklendikçe yüklendi ve aradığı golü 61'de buldu. Valbuena'nın kornerden ortasında Skrtel aşırdı, Neustadter topu ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe, bu dakikadan sonra gol arayışlarına var gücüyle devam etti.

Ancak 68'de gelen şok gol bütün umutları söndürdü. Hızlı gelişen Vardar atağında orta sahadan gönderilen uzun pasla Jambul Jighauri, sağ çaprazda topla buluştu. Jighauri, ceza sahası içerisine girdikten sonra Kameni'yle karşı karşıya kaldı, Aatif ve Isla'nın müdahalesinde top Jighauri’ye çarptı ve Kameni'nin altından yuvarlanarak ağlarımızla buluştu.

Müsabakada bu dakikadan sonra tempo düşerken tribünler de yer yer oyuncuları ıslıkladı. 90+2'de ise Gligorov skoru 2-1'e getirdi ve tabelayı belirledi. Fenerbahçe, Avrupa macerası bu maçın ardından oldukça erken noktalanmış oldu.