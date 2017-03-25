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Bahçeli, Kayseri'de boş meydanlara konuştu

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Bahçeli, Kayseri'de boş meydanlara konuştu
Bahçeli'nin referandum kapsamında Kayseri'de yaptığı toplantı yine rağbet görmedi. MHP'li yöneticiler, miting alanının boş kalmasını 'havanın güzel olmasına' bağladı.

Referandum kampanyası kapsamında “Evet” seferine çıkan Devlet Bahçeli, Elazığ ve Bursa’dan sonra Kayseri’de yaptığı 3. mitinginde de umduğunu bulamadı.

AKP TEŞKİLATLARININ VERDİĞİ DESTEK DE YETMEDİ

Bahçeli’nin Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinginde geçmiş yıllardaki MHP mitinglerinin heyecan ve coşkusundan eser yoktu. MHP tabanının ilgi göstermediği “Evet” mitingine AKP teşkilat ve seçmenlerinin verdiği destek de meydanın dolmasına yetmedi.

Miting başladığında toplanan kalabalık geçmiş yıllardaki MHP Kayseri mitinglerinin ancak 4’te biri kadardı. Meydandaki büyük boşluğu görenler “Kayserili Ülkücüler pikniğe mi gitti?” diye birbirlerine sorarken parti yöneticilerinin, katılım konusunda yaşanan hayal kırıklığını havanın güzel olmasına bağladıkları öğrenildi.

RABİA İŞARETLERİ GÖZE ÇARPTI

MHP Kayseri il ve ilçe teşkilatı mensuplarının yanısıra meydanı dolduranların büyük bölümünün Kayserili MHP’lilerden çok Mersin, Nevşehir, Yozgat Kırşehir ve Niğde gibi çevre illerden taşınan partililer olduğu görüldü.

Bir kısım AKP seçmeninin destek olmak veya merak saikiyle geldikleri mitingde Devlet Bahçeli’nin sözleriyle coşup elleriyle “Bozkurt” işareti yerine “Rabia” işareti yaparak “biz de buradayız” mesajı verdiler.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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